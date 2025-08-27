COVID-19 дає при меншій кількості хворих більшу кількість померлих ніж грип - МОЗ
Минулого року смертність від COVID-19 та грипу була майже однаковою. Проте COVID-19 має вищий рівень летальності при меншій кількості захворілих.
Торік в Україні майже в рівній пропорції була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Проте кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою.Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.
Кузін прокоментував, що цієї осені буде небезпечнішим – грип, чи COVID-19.
Якщо подивитися по статистиці, то за підсумками минулого року майже в рівній пропорції в нас була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Але кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою. Тобто COVID-19 дає при меншій кількості захворівших більшу кількість померлих. Рівень летальності є трохи більшим по відношенню до загальної суми і респіраторних інфекцій
Кузін повідомив, що в Україні підйом захворюваності на COVID-19 очікується в кінці вересня - на початку жовтня. Мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних або обмежувальних заходів.
В Україні зросла кількість хворих на коронавірус, однак захворюваність у три рази нижча ніж у серпні минулого року.