Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун

В Україні підйом захворюваності на COVID-19 очікується в кінці вересня - на початку жовтня. Мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних або обмежувальних заходів. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Чи можливий локдаун

"Ми перебуваємо досі в міжепідемічному періоді, тобто в період до підйому захворюваності. Скоріше за все, що підйом захворюваності нас буде очікувати під кінець вересня, можливо, навіть під початок жовтня. Тому саме в цей період ми будемо очікувати підйом захворюваності реальної на COVID-19", - сказав Кузін.

Він прокоментував, чи в Україні очікується новий локдаун.

"Навряд. Тому що якщо ми подивимося на статистику, яку ми реєструємо в порівняні з аналогічним періодом минулого року, то ми бачимо, що зараз на 65% випадків менше. Тому мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних заходів, обмежувальних", - пояснив Кузін.

Кузін повідомив, що у 2024 році за весь епідемічний сезон захворюваності, починаючи від серпня й закінчуючи березнем, захворіло трохи більш як 4,5 млн українців на COVID-19.

"Навіть при таких високих показниках в областях країни не запроваджувалися карантинні або протиепідемічні заходи, тому що такі показники захворюваності є нормальними, очікуваними в сезон ГРВІ та грипу", - сказав Кузін.

Коли тепер починається епідемічний сезон на COVID-19

Кузін зазначив, що за останні декілька років суттєво змінилась конфігурація й те, яким чином в світі циркулює COVID-19 та грип.

"За останні 2-3 роки ми спостерігаємо стабільну тенденцію, як в Україні, так й на території ЄС, на території США та інших країн, коли пікові показники захворюваності на COVID-19, або початок епідемічного сезону на COVID-19, починається трішки раніше, аніж ми його звикли реєструвати. Таким чином ми бачимо, що перші ознаки погіршення епідемічної ситуації починають найчастіше з'являтися в серпні. Це вже тенденція останніх декількох років. Впродовж серпня, вересня й навіть частини жовтня COVID-19 дійсно набуває все більших масштабів. Після цього він переходить на інші гострореспіраторні вірусні інфекції. Тобто вони займають основну, ключову масу нових випадків інфікування. Це зазвичай РС-віруси, аденовіруси й інші респіраторні віруси, які зазвичай протікають достатньо легко", - розповів Кузін.

Він зазначив, що вже під кінець року, тобто під грудень, під січень з'являється циркуляція вірусу грипу.

"Циркуляція вірусу грипу найчастіше вже завершується під кінець березня наступного року й по суті завершує весь цей епідемічний сезон. Така динаміка буде характерна й в цьому році. Таку динаміку ми спостерігали й в минулі роки", - додав Кузін.

