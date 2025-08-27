$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2110 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 2920 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 14573 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 40973 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 39343 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 102233 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 72117 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 149444 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151183 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59175 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 наприкінці вересня – на початку жовтня. Обмежувальні заходи та локдаун малоймовірні, оскільки показники значно нижчі, ніж торік.

Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун

В Україні підйом захворюваності на COVID-19 очікується в кінці вересня - на початку жовтня. Мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних або обмежувальних заходів. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Чи можливий локдаун

"Ми перебуваємо досі в міжепідемічному періоді, тобто в період до підйому захворюваності. Скоріше за все, що підйом захворюваності нас буде очікувати під кінець вересня, можливо, навіть під початок жовтня. Тому саме в цей період ми будемо очікувати підйом захворюваності реальної на COVID-19", - сказав Кузін.

Він прокоментував, чи в Україні очікується новий локдаун.

"Навряд. Тому що якщо ми подивимося на статистику, яку ми реєструємо в порівняні з аналогічним періодом минулого року, то ми бачимо, що зараз на 65% випадків менше. Тому мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних заходів, обмежувальних", - пояснив Кузін.

Кузін повідомив, що у 2024 році за весь епідемічний сезон захворюваності, починаючи від серпня й закінчуючи березнем, захворіло трохи більш як 4,5 млн українців на COVID-19.

"Навіть при таких високих показниках в областях країни не запроваджувалися карантинні або протиепідемічні заходи, тому що такі показники захворюваності є нормальними, очікуваними в сезон ГРВІ та грипу", - сказав Кузін.

Кількість хворих на COVID-19 зростає, але захворюваність утричі нижча за минулий рік - МОЗ21.08.25, 20:02 • 4062 перегляди

Коли тепер починається епідемічний сезон на COVID-19

Кузін зазначив, що за останні декілька років суттєво змінилась конфігурація й те, яким чином в світі циркулює COVID-19 та грип.

"За останні 2-3 роки ми спостерігаємо стабільну тенденцію, як в Україні, так й на території ЄС, на території США та інших країн, коли пікові показники захворюваності на COVID-19, або початок епідемічного сезону на COVID-19, починається трішки раніше, аніж ми його звикли реєструвати. Таким чином ми бачимо, що перші ознаки погіршення епідемічної ситуації починають найчастіше з'являтися в серпні. Це вже тенденція останніх декількох років. Впродовж серпня, вересня й навіть частини жовтня COVID-19 дійсно набуває все більших масштабів. Після цього він переходить на інші гострореспіраторні вірусні інфекції. Тобто вони займають основну, ключову масу нових випадків інфікування. Це зазвичай РС-віруси, аденовіруси й інші респіраторні віруси, які зазвичай протікають достатньо легко", - розповів Кузін.

Він зазначив, що вже під кінець року, тобто під грудень, під січень з'являється циркуляція вірусу грипу.

"Циркуляція вірусу грипу найчастіше вже завершується під кінець березня наступного року й по суті завершує весь цей епідемічний сезон. Така динаміка буде характерна й в цьому році. Таку динаміку ми спостерігали й в минулі роки", - додав Кузін.

COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази 25.08.25, 15:41 • 3480 переглядiв

Анна Мурашко

COVID-19Здоров'я
COVID-19
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна