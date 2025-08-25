COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази

$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 3196 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 38744 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 65467 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 69171 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 37295 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 47209 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 56536 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 46856 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40335 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 79184 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 28917 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 30454 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 12380 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 34423 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 5772 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 65509 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 69213 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 79217 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 111985 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 77624 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 26587 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 64238 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 48162 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 47684 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 49621 перегляди
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Києві зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19 у 1,6 рази за тиждень. Зареєстровано 1121 випадок, госпіталізовано 117 осіб, з них 57 дітей.

COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази

На 34 тиждень поточного року, зростання захворюваності на COVID-19 вже у 1,6 разів, проти даних спостережень минулого тижня. Передає УНН із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Зростання захворюваності на коронавірус наразі на рівні натупних данних:

У поточному тижні 1121 випадок. На минулому тижні йшлося про 703 випадки.

По віку розподілення виглядає на сьогодні, 25 серпня, так:

  • дорослі - 933 хворих;
    • діти - 188 осіб.

      Госпіталізація: 117 осіб.

      • серед них 57 дітей;
        • зі 117 людей, 6 - наразі у реанімації.

          Порівняння з 2024 роком, серпень:

          У серпні 2025 року захворюваність у 2,2 рази нижче, ніж торік у той же період.

          - пише Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

          Доповнення та рекомендація:

          1. При симптомах слід звернутися до лікаря.
            1. Найкращий захист - вакцинація.
              1. Не забувати дотримуватися профілактичних заходів.

                Нагадаємо

                Раніше УНН повідомляв, що в Україні зафіксовано зростання кількості хворих на COVID-19. Рівень захворюваності на початок серпня 2025 року був у три рази нижчий, ніж у серпні 2024 року.

                Ігор Тележніков

