COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази
Київ • УНН
У Києві зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19 у 1,6 рази за тиждень. Зареєстровано 1121 випадок, госпіталізовано 117 осіб, з них 57 дітей.
На 34 тиждень поточного року, зростання захворюваності на COVID-19 вже у 1,6 разів, проти даних спостережень минулого тижня. Передає УНН із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
Зростання захворюваності на коронавірус наразі на рівні натупних данних:
У поточному тижні 1121 випадок. На минулому тижні йшлося про 703 випадки.
По віку розподілення виглядає на сьогодні, 25 серпня, так:
- дорослі - 933 хворих;
- діти - 188 осіб.
Госпіталізація: 117 осіб.
- серед них 57 дітей;
- зі 117 людей, 6 - наразі у реанімації.
Порівняння з 2024 роком, серпень:
У серпні 2025 року захворюваність у 2,2 рази нижче, ніж торік у той же період.
Доповнення та рекомендація:
- При симптомах слід звернутися до лікаря.
- Найкращий захист - вакцинація.
- Не забувати дотримуватися профілактичних заходів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Україні зафіксовано зростання кількості хворих на COVID-19. Рівень захворюваності на початок серпня 2025 року був у три рази нижчий, ніж у серпні 2024 року.