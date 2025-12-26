$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 12508 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 43403 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 47383 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 59548 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 30432 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 23890 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 18234 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 62418 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 78771 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34795 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg

Київ • УНН

 • 0 перегляди

росія відклала плани потроїти щорічне виробництво скрапленого природного газу через міжнародні санкції. Віце-прем'єр-міністр рф олександр новак заявив, що досягнення мети виробляти 100 мільйонів тонн СПГ на рік буде затримано на кілька років.

росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg

Плани росії потроїти щорічне виробництво скрапленого природного газу (СПГ) були відкладені на кілька років через міжнародні санкції. Про це заявив віце-прем'єр-міністр рф олександр новак, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За його словами, раніше росія планувала виробляти 100 мільйонів тонн СПГ на рік.

Очевидно, що через обмеження санкцій буде затримка на кілька років у досягненні цієї мети

- сказав новак.

Видання вказує, що росія прагнула досягти світової частки ринку СПГ в 20%. Однак західні країни, включаючи США, запровадили кілька раундів енергетичних санкцій, зокрема на скраплений природний газ, щоб зменшити доходи кремля, які фінансують війну в Україні.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, поставки скрапленого природного газу з росії до Китаю зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, досягнувши 1,6 мільйона метричних тонн у листопаді. Це дозволило росії обігнати Австралію та стати найбільшим постачальником після Катару.

російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg08.12.25, 10:01 • 3737 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Австралія
Катар
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна