росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg
Київ • УНН
росія відклала плани потроїти щорічне виробництво скрапленого природного газу через міжнародні санкції. Віце-прем'єр-міністр рф олександр новак заявив, що досягнення мети виробляти 100 мільйонів тонн СПГ на рік буде затримано на кілька років.
Плани росії потроїти щорічне виробництво скрапленого природного газу (СПГ) були відкладені на кілька років через міжнародні санкції. Про це заявив віце-прем'єр-міністр рф олександр новак, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
За його словами, раніше росія планувала виробляти 100 мільйонів тонн СПГ на рік.
Очевидно, що через обмеження санкцій буде затримка на кілька років у досягненні цієї мети
Видання вказує, що росія прагнула досягти світової частки ринку СПГ в 20%. Однак західні країни, включаючи США, запровадили кілька раундів енергетичних санкцій, зокрема на скраплений природний газ, щоб зменшити доходи кремля, які фінансують війну в Україні.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, поставки скрапленого природного газу з росії до Китаю зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, досягнувши 1,6 мільйона метричних тонн у листопаді. Це дозволило росії обігнати Австралію та стати найбільшим постачальником після Катару.
