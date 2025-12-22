Експорт російського СПГ до Китаю зріс до рекордного рівня - Bloomberg
Київ • УНН
Поставки скрапленого природного газу з росії до Китаю зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, досягнувши 1,6 мільйона метричних тонн у листопаді. Це дозволило росії обігнати Австралію та стати найбільшим постачальником після Катару, пропонуючи найдешевший СПГ серед 12 постачальників.
Експорт російського скрапленого природного газу до Китаю зріс до рекордного рівня в листопаді, на тлі того, як покупці ігноруючи ризик західних санкцій, намагалися отримати доступ до дешевшого палива, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Поставки суперохолодженого газу з росії зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком до 1,6 мільйона метричних тонн минулого місяця, як показали митні дані, опубліковані вихідними. Цей стрибок дозволив росії обігнати Австралію, ставши найбільшим постачальником Китаю після Катару.
росія звернулася до найбільшого газового ринку Азії, щоб компенсувати скорочення поставок до Європи, яка була найбільшим покупцем москви протягом десятиліть до вторгнення рф в Україну. Компанії довелося знизити ціни, щоб підвищити свою привабливість - її СПГ був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю та приблизно на 10% нижчим за середній показник, становивши 9,85 доларів за мільйон британських теплових одиниць у листопаді, згідно з митними даними.
Загальний обсяг імпорту вперше за понад рік зріс у річному обчисленні після того, як слабкий попит пом'якшив вимоги.
У серпні Китай почав імпортувати партії з підсанкційного російського заводу "Арктик СПГ-2" через свій віддалений термінал у Бейхаї. Тим не менш, російському об'єкту довелося скоротити виробництво, оскільки зимовий лід ускладнює експорт.
Китай не імпортував американський СПГ з лютого, частково через торговельні конфлікти та слабкий попит. Великі вітчизняні компанії також дедалі більше диверсифікують свої джерела, намагаючись продавати контрактні обсяги на світових ринках, що легше для американських контрактів, які, як правило, не мають пунктів про пункт призначення, пише видання.
