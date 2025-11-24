Китай збільшив імпорт індонезійської нафти, що може приховувати санкційну іранську сировину

Стрімке зростання імпорту індонезійської нафти до Китаю вказує на можливе масштабне "перейменування" санкційної іранської сировини. Про це заявляють трейдери, наголошуючи: під виглядом індонезійської сировини до КНР можуть потрапляти вантажі, які фактично перевантажуються біля узбережжя Малайзії. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Китай різко наростив обсяги імпорту сирої нафти, заявленої як індонезійська, і це, за словами учасників ринку, може бути схемою маскування поставок іранської нафти, що перебуває під санкціями США. Трейдери нагадують, що оголошення іранського вантажу малайзійським уже давно використовується для продажу сировини Пекіну, який офіційно не імпортує іранську нафту з 2022 року, хоча його митні дані регулярно фіксують більші обсяги малайзійського походження, ніж Малайзія реально виробляє.

Статистика лише підсилює підозри. За даними китайської митниці, імпорт із Індонезії зріс із менш ніж 100 тис. тонн у 2024 році до 9,81 млн тонн за рік до жовтня. Однак індонезійська митниця повідомляє про 1,7 млн тонн експорту з січня по вересень, з яких до Китаю офіційно пішло лише 25 тис. тонн.

Паралельно імпорт із Малайзії – головного вузла перевалки іранської нафти – з липня скоротився майже вдвічі порівняно з березневим піком у 8,5 млн тонн. Два трейдери пояснили це посиленою увагою банків до вантажів, позначених як малайзійські, що змушує шукати інше "паперове" походження.

Деякі банки відхиляють документи, які вказують на походження з Малайзії – зазначив один із трейдерів.

Аналітики також зауважують, що Індонезія може стати менш вигідним напрямом у разі подальшого посилення контролю, хоча схеми маркування здатні швидко адаптуватися.

Завдяки угодам між США та Індонезією щодо постачання енергії... це джерело може часто змінюватися на папері, якщо моніторинг та правозастосування будуть посилені – сказав Панкадж Шрівастава, Rystad Energy.

Додатковим чинником стало рішення Малайзії у липні посилити контроль над незаконними перевантаженнями STS, повідомляють Energy Aspects і трейдери. Водночас сама схема, за їхніми словами, продовжує діяти.

Більшість перевезень іранської сирої нафти, призначеної для Китаю, за системою STS все ще відбуваються біля узбережжя Малайзії – наголосив аналітик Energy Aspects Цзянан Сан.

За оцінками Kpler, за десять місяців цього року Китай імпортував понад 57 млн тонн нафти іранського або підозрюваного іранського походження, з яких понад 51 млн тонн пройшли через перевалку STS.

