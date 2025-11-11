Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки планують знизити імпортні тарифи для Індії. Про це в понеділок під час пресконференції у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, Вашингтон в якійсь момент знизить митні ставки через те, що Нью-Делі суттєво скоротив обсягів закупок російської нафти.
"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили (закупівлі - ред.). Так, ми збираємося знизити тарифи", - розповів президент США.
Контекст
У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти і зброї.
Згодом індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт російської нафти на 50% після "продуктивних торгівельних переговорів" зі США. Вашингтон кілька місяців тиснув на Індію щодо відмови від російської нафти.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді проходять успішно, та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом.
