США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі

$41.400.03
48.270.21
ukenru
01:39 • 11561 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 81779 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 55106 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 121813 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 143704 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 143270 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57685 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153482 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 64039 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57157 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
64%
751мм
Популярнi новини
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 6120 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 11280 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 11483 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 8446 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 2904 перегляди
Публікації
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 47159 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 45468 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 121843 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 143285 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 172981 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Суми
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 12585 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 63255 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 114435 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 136588 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64275 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Боєприпаси
Долар США
Гривня

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Дональд Трамп запровадив високі мита на індійські товари через закупівлю країною російської нафти та зброї. Індія планує знизити податки для пом'якшення економічного впливу.

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі

Президент США Дональд Трамп запровадив високі 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти і зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Це може завдати удару по експорту та зростанню п'ятої за величиною економіки світу. До того ж США донедавна були найбільшим торговельним партнером Індії.

Такий крок Трампа не залишився без відповіді. Це змусило уряд Індії вжити екстрених заходів. На початку цього місяця прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знизити податки, щоб пом'якшити їхній економічний вплив. Він також закликав до самозабезпечення країни.

Ми повинні стати самодостатніми - не з відчаю, а з гордості. Економічний егоїзм зростає в усьому світі, і ми не повинні сидіти і плакати про свої труднощі, ми повинні піднятися над ними і не дозволяти іншим тримати нас у своїх лещатах

- сказав він.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bloomberg повідомляв, що індійські нафтопереробні заводи планують зменшити обсяги закупівель російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Нафта
Bloomberg News
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки