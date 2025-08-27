США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі
Київ • УНН
Дональд Трамп запровадив високі мита на індійські товари через закупівлю країною російської нафти та зброї. Індія планує знизити податки для пом'якшення економічного впливу.
Президент США Дональд Трамп запровадив високі 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти і зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Це може завдати удару по експорту та зростанню п'ятої за величиною економіки світу. До того ж США донедавна були найбільшим торговельним партнером Індії.
Такий крок Трампа не залишився без відповіді. Це змусило уряд Індії вжити екстрених заходів. На початку цього місяця прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знизити податки, щоб пом'якшити їхній економічний вплив. Він також закликав до самозабезпечення країни.
Ми повинні стати самодостатніми - не з відчаю, а з гордості. Економічний егоїзм зростає в усьому світі, і ми не повинні сидіти і плакати про свої труднощі, ми повинні піднятися над ними і не дозволяти іншим тримати нас у своїх лещатах
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Bloomberg повідомляв, що індійські нафтопереробні заводи планують зменшити обсяги закупівель російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу.