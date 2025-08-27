США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі

Президент США Дональд Трамп запровадив високі 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти і зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Це може завдати удару по експорту та зростанню п'ятої за величиною економіки світу. До того ж США донедавна були найбільшим торговельним партнером Індії.

Такий крок Трампа не залишився без відповіді. Це змусило уряд Індії вжити екстрених заходів. На початку цього місяця прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знизити податки, щоб пом'якшити їхній економічний вплив. Він також закликав до самозабезпечення країни.

Ми повинні стати самодостатніми - не з відчаю, а з гордості. Економічний егоїзм зростає в усьому світі, і ми не повинні сидіти і плакати про свої труднощі, ми повинні піднятися над ними і не дозволяти іншим тримати нас у своїх лещатах - сказав він.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bloomberg повідомляв, що індійські нафтопереробні заводи планують зменшити обсяги закупівель російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу.