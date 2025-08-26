$41.430.15
Індія скоротить закупівлі російської нафти напередодні підвищення мит США, але це скромна поступка - Bloomberg

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Індійські нафтопереробні заводи планують зменшити обсяги закупівель російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу. Це відбувається на тлі тиску США та майбутнього подвоєння американських мит на індійський імпорт.

Індія скоротить закупівлі російської нафти напередодні підвищення мит США, але це скромна поступка - Bloomberg

Нафтопереробні заводи Індії, одні з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями. Це скромна поступка вашингтонським яструбам менш ніж за день до підвищення мит США, але також сигнал про те, що країна не планує розривати відносини з москвою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що індійські державні та приватні переробники, включаючи велику компанію Reliance Industries Ltd., закуповуватимуть від 1,4 до 1,6 мільйона барелів на добу для відвантаження у жовтні і далі, повідомили інформовані джерела.

Це можна порівняти із середнім показником 1,8 мільйона барелів на добу в першій половині року.

Адміністрація Трампа, прагнучи скоротити дефіцит торговельного балансу з Індією, посилила тиск на торгівлю енергоносіями з росією. Це включає подвоєння американських мит, які повинні набути чинності в середу.

Нафта дешевшає після 2-тижневого максимуму на тлі розвитку подій у війні рф проти України26.08.25, 09:52 • 1792 перегляди

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія досягне торгової угоди з Трампом, а США знизять тиск на Індію через фінансування війни росії з Україною, повідомили джерела.

Державні нафтопереробні заводи Індії збільшують закупівлі російської нафти, попри критику США - Вloomberg20.08.25, 18:41 • 3946 переглядiв

Як зауважує видання, "з кінця минулого місяця, перебуваючи під тиском необхідності укладання торгової угоди та досягнення прогресу в Україні", президент США Дональд Трамп розкритикував Індію за закупівлі російської нафти, і особливо за різке зростання закупівель з початку війни в Україні. За даними Kasatkin Consulting, до 2022 року країна закуповувала мінімальну кількість нафти, а тепер її припадає 37% московського експорту нафти.

З того часу представники адміністрації США посилили публічну критику проти енергетичних магнатів країни.

Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок опублікувало проект повідомлення про підвищення мит на імпорт із Індії до 50% із 27 серпня.

Юлія Шрамко

