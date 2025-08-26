Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, одни из крупнейших покупателей российской нефти, планируют сократить объемы закупок в ближайшие недели. Это скромная уступка вашингтонским ястребам менее чем за день до повышения пошлин США, но также сигнал о том, что страна не планирует разрывать отношения с москвой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что индийские государственные и частные переработчики, включая крупную компанию Reliance Industries Ltd., будут закупать от 1,4 до 1,6 миллиона баррелей в сутки для отгрузки в октябре и далее, сообщили информированные источники.

Это можно сравнить со средним показателем 1,8 миллиона баррелей в сутки в первой половине года.

Администрация Трампа, стремясь сократить дефицит торгового баланса с Индией, усилила давление на торговлю энергоносителями с россией. Это включает удвоение американских пошлин, которые должны вступить в силу в среду.

Объемы могут измениться, если Индия достигнет торгового соглашения с Трампом, а США снизят давление на Индию из-за финансирования войны россии с Украиной, сообщили источники.

Как отмечает издание, "с конца прошлого месяца, находясь под давлением необходимости заключения торгового соглашения и достижения прогресса в Украине", президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупки российской нефти, и особенно за резкий рост закупок с начала войны в Украине. По данным Kasatkin Consulting, до 2022 года страна закупала минимальное количество нефти, а теперь на нее приходится 37% московского экспорта нефти.

С тех пор представители администрации США усилили публичную критику против энергетических магнатов страны.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник опубликовало проект уведомления о повышении пошлин на импорт из Индии до 50% с 27 августа.