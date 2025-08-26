Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 28146 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 19471 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 27193 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 122891 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 76904 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 71640 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205374 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189272 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71105 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68075 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 24088 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 16840 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 18004 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 18294 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 16405 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 12026 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 28193 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101394 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 122926 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205387 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 16897 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 17940 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101400 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 65295 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 101944 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют сократить объемы закупок российской нефти до 1,4-1,6 млн баррелей в сутки. Это происходит на фоне давления США и предстоящего удвоения американских пошлин на индийский импорт.

Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, одни из крупнейших покупателей российской нефти, планируют сократить объемы закупок в ближайшие недели. Это скромная уступка вашингтонским ястребам менее чем за день до повышения пошлин США, но также сигнал о том, что страна не планирует разрывать отношения с москвой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что индийские государственные и частные переработчики, включая крупную компанию Reliance Industries Ltd., будут закупать от 1,4 до 1,6 миллиона баррелей в сутки для отгрузки в октябре и далее, сообщили информированные источники.

Это можно сравнить со средним показателем 1,8 миллиона баррелей в сутки в первой половине года.

Администрация Трампа, стремясь сократить дефицит торгового баланса с Индией, усилила давление на торговлю энергоносителями с россией. Это включает удвоение американских пошлин, которые должны вступить в силу в среду.

Нефть дешевеет после 2-недельного максимума на фоне развития событий в войне рф против Украины26.08.25, 09:52 • 1812 просмотров

Объемы могут измениться, если Индия достигнет торгового соглашения с Трампом, а США снизят давление на Индию из-за финансирования войны россии с Украиной, сообщили источники.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg20.08.25, 18:41 • 3946 просмотров

Как отмечает издание, "с конца прошлого месяца, находясь под давлением необходимости заключения торгового соглашения и достижения прогресса в Украине", президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупки российской нефти, и особенно за резкий рост закупок с начала войны в Украине. По данным Kasatkin Consulting, до 2022 года страна закупала минимальное количество нефти, а теперь на нее приходится 37% московского экспорта нефти.

С тех пор представители администрации США усилили публичную критику против энергетических магнатов страны.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник опубликовало проект уведомления о повышении пошлин на импорт из Индии до 50% с 27 августа.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Министерство внутренней безопасности США
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Украина