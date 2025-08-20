Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 324 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
11:22 • 21845 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 22103 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 38318 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 147379 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 55416 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 52645 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 50869 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 188052 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 155451 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
43%
744мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 14450 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 16333 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 42598 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
20 августа, 08:52 • 29115 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 30699 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 13924 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 21862 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 38335 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 147440 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 188080 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 9988 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 8834 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 10338 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 30864 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 42789 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна
Нефть

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals после короткого перерыва. Это происходит несмотря на критику американских чиновников и угрозы санкциями.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., вернулись к закупкам российской нефти Urals после короткого перерыва, несмотря на повышенные тарифы на торговлю и критику американских чиновников, в том числе Дональда Трампа и его советников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным трейдеров, не уполномоченных говорить публично, государственные нефтеперерабатывающие компании приобрели партии нефти Urals, которые планируется отгрузить в сентябре и октябре. Ранее в этом месяце закупки были временно приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп обратил внимание на роль Индии в торговле российской нефтью и пригрозил экономическими санкциями.

В конце июля Нью-Дели поручил перерабатывающим компаниям разработать планы отказа от поставок ОПЕК+ на случай проблем с поставками. Американские чиновники, включая торгового советника Питера Наварро и министра финансов Скотта Бессента, заявляли, что рост импорта российской нефти выгоден преимущественно богатым семьям Индии и призывали США повысить тарифы на индийские товары. Трамп угрожал увеличить пошлины до 50%, половина из которых была связана именно с покупкой московской нефти.

Правительство Индии подчеркнуло, что импорт сырой нефти определяется рыночными факторами, и обещает защищать национальные интересы. Ухудшение отношений с США укрепило экономические и политические связи Нью-Дели с Москвой и Пекином. Премьер Нарендра Моди недавно назвал диктатора Путина "другом" и планирует посетить Китай в рамках первой поездки в эту страну за семь лет.

Трейдеры также отмечают, что скидка на нефть Urals выросла до 2,50 доллара за баррель по сравнению с Brent Dated, что стало дополнительным стимулом для возобновления закупок. Представители Indian Oil Corp. и BPCL пока не комментируют недавние сделки.

Напомним

россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны путина".

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он отметил, что доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42%.

Степан Гафтко

Новости Мира
Владимир Путин
Нефть
Нефть марки Brent
Скотт Бессент
Bloomberg News
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Китай
Соединённые Штаты
Украина