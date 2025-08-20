Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg
Киев • УНН
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals после короткого перерыва. Это происходит несмотря на критику американских чиновников и угрозы санкциями.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., вернулись к закупкам российской нефти Urals после короткого перерыва, несмотря на повышенные тарифы на торговлю и критику американских чиновников, в том числе Дональда Трампа и его советников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным трейдеров, не уполномоченных говорить публично, государственные нефтеперерабатывающие компании приобрели партии нефти Urals, которые планируется отгрузить в сентябре и октябре. Ранее в этом месяце закупки были временно приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп обратил внимание на роль Индии в торговле российской нефтью и пригрозил экономическими санкциями.
В конце июля Нью-Дели поручил перерабатывающим компаниям разработать планы отказа от поставок ОПЕК+ на случай проблем с поставками. Американские чиновники, включая торгового советника Питера Наварро и министра финансов Скотта Бессента, заявляли, что рост импорта российской нефти выгоден преимущественно богатым семьям Индии и призывали США повысить тарифы на индийские товары. Трамп угрожал увеличить пошлины до 50%, половина из которых была связана именно с покупкой московской нефти.
Правительство Индии подчеркнуло, что импорт сырой нефти определяется рыночными факторами, и обещает защищать национальные интересы. Ухудшение отношений с США укрепило экономические и политические связи Нью-Дели с Москвой и Пекином. Премьер Нарендра Моди недавно назвал диктатора Путина "другом" и планирует посетить Китай в рамках первой поездки в эту страну за семь лет.
Трейдеры также отмечают, что скидка на нефть Urals выросла до 2,50 доллара за баррель по сравнению с Brent Dated, что стало дополнительным стимулом для возобновления закупок. Представители Indian Oil Corp. и BPCL пока не комментируют недавние сделки.
Напомним
россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны путина".
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он отметил, что доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42%.