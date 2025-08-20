москва запевняє, що її знижки на нафту достатньо привабливі, аби утримати Індію серед покупців - Bloomberg

$41.360.10
Ексклюзив
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
09:46 • 13213 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
09:29 • 25090 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99264 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54 • 39882 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40002 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39400 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 164808 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 140815 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 123772 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5708 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2420 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1854 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4254 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17620 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28093 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

москва запевняє, що її знижки на нафту достатньо привабливі, аби утримати Індію серед покупців - Bloomberg

Київ • УНН

 • 448 перегляди

росія розраховує на збереження Індії як стабільного клієнта нафти, пропонуючи знижки близько 5% від ринкової ціни. США посилюють тиск на Індію через закупівлі російської нафти, вводячи мита та звинувачуючи в підтримці "війни путіна".

москва запевняє, що її знижки на нафту достатньо привабливі, аби утримати Індію серед покупців - Bloomberg

росія розраховує, що Індія й надалі залишатиметься стабільним клієнтом її нафти, незважаючи на різке загострення торговельної суперечки зі США. Про це в Нью-Делі заявив заступник торгового представника рф в Індії Євген Гріва. За його словами, нинішні знижки на російську нафту – близько 5% від ринкової ціни – є достатнім стимулом, щоб індійські компанії не шукали альтернативних постачальників. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Вашингтон, навпаки, посилює тиск. Адміністрація Дональда Трампа вже запровадила 25% мито на індійські товари й погрожує підняти його до 50%, пояснюючи, що Нью-Делі "фінансує війну путіна", купуючи нафту в обхід санкцій. Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив індійські корпорації у "наживі на санкційній нафті", наголошуючи, що від цього виграють лише найбагатші родини країни.

Попри це, Індія продовжує захищати свою позицію. Уряд підкреслює, що закупівлі дешевої російської нафти допомагають стримувати інфляцію та забезпечують стабільність внутрішнього ринку. Імпорт із рф нині сягає 1,7 млн барелів на добу – понад третина всіх закордонних поставок. Це різкий контраст із ситуацією до 2022 року, коли основним джерелом енергоносіїв для Індії був Близький Схід.

На тлі тарифної війни Нью-Делі активізує політичні контакти з Москвою та Пекіном. Прем’єр-міністр Нарендра Моді назвав володимира путіна "другом" і готується наприкінці серпня відвідати Китай уперше за сім років. Тим часом міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар перебуває з триденним візитом у росії, де спільно з російськими посадовцями координує торговельні й науково-технічні проєкти.

москва, у свою чергу, обіцяє компенсувати втрати Індії від американських тарифів, зокрема, розширивши закупівлю індійських товарів і запропонувавши спільне виробництво авіадвигунів.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти під час війни в Україні. Він зазначив, що частка російської нафти в імпорті Індії зросла з менш ніж 1% до 42%.

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Нафта
Скотт Бессент
Bloomberg News
Bloomberg
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна