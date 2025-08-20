москва запевняє, що її знижки на нафту достатньо привабливі, аби утримати Індію серед покупців - Bloomberg
Київ • УНН
росія розраховує на збереження Індії як стабільного клієнта нафти, пропонуючи знижки близько 5% від ринкової ціни. США посилюють тиск на Індію через закупівлі російської нафти, вводячи мита та звинувачуючи в підтримці "війни путіна".
росія розраховує, що Індія й надалі залишатиметься стабільним клієнтом її нафти, незважаючи на різке загострення торговельної суперечки зі США. Про це в Нью-Делі заявив заступник торгового представника рф в Індії Євген Гріва. За його словами, нинішні знижки на російську нафту – близько 5% від ринкової ціни – є достатнім стимулом, щоб індійські компанії не шукали альтернативних постачальників. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Вашингтон, навпаки, посилює тиск. Адміністрація Дональда Трампа вже запровадила 25% мито на індійські товари й погрожує підняти його до 50%, пояснюючи, що Нью-Делі "фінансує війну путіна", купуючи нафту в обхід санкцій. Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив індійські корпорації у "наживі на санкційній нафті", наголошуючи, що від цього виграють лише найбагатші родини країни.
Попри це, Індія продовжує захищати свою позицію. Уряд підкреслює, що закупівлі дешевої російської нафти допомагають стримувати інфляцію та забезпечують стабільність внутрішнього ринку. Імпорт із рф нині сягає 1,7 млн барелів на добу – понад третина всіх закордонних поставок. Це різкий контраст із ситуацією до 2022 року, коли основним джерелом енергоносіїв для Індії був Близький Схід.
На тлі тарифної війни Нью-Делі активізує політичні контакти з Москвою та Пекіном. Прем’єр-міністр Нарендра Моді назвав володимира путіна "другом" і готується наприкінці серпня відвідати Китай уперше за сім років. Тим часом міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар перебуває з триденним візитом у росії, де спільно з російськими посадовцями координує торговельні й науково-технічні проєкти.
москва, у свою чергу, обіцяє компенсувати втрати Індії від американських тарифів, зокрема, розширивши закупівлю індійських товарів і запропонувавши спільне виробництво авіадвигунів.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти під час війни в Україні. Він зазначив, що частка російської нафти в імпорті Індії зросла з менш ніж 1% до 42%.