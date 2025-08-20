Міністр фінансів США звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 56094 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 97956 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 88480 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 85816 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 54298 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35120 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99202 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74080 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87011 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104117 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.6м/с
64%
747мм
Популярнi новини
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ 19 серпня, 20:26 • 4114 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну19 серпня, 21:51 • 3878 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 5510 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС00:13 • 4144 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 6568 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 97943 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 88471 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 63701 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 85808 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 69284 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Александер ван дер Беллен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 18425 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 54392 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 117551 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 69185 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 125029 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Вибори
Крилата ракета
Друга світова війна
TikTok

Міністр фінансів США звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти під час війни в Україні. Він зазначив, що частка російської нафти в імпорті Індії зросла з менш ніж 1% до 42%.

Міністр фінансів США звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок звинуватив Індію у наживанні на різко збільшених закупівлях російської нафти під час війни в Україні, заявивши, що Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до війни, і порівняв це з давнім покупцем Китаєм, чиї закупівлі російської нафти зросли з 13% до 16%.

Індія просто наживається. Вони перепродають. Те, що я б назвав індійським арбітражем - купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що щойно з'явився під час війни, - це неприйнятно", — сказав він.

- сказав Бессент.

Цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 25% тарифи на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти Нью-Делі, що довело загальну кількість додаткових мит, оголошених з моменту його вступу на посаду, до 50%.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти 06.08.25, 17:18 • 9009 переглядiв

Трамп вважає, що індійські тарифи посилюють тиск на главу кремля володимира путіна, щоб той погодився працювати над припиненням війни в Україні, але не запровадив аналогічних мит на Китай через закупівлі російської нафти.

Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти16.08.25, 07:39 • 4211 переглядiв

На запитання про нездатність адміністрації Трампа запровадити аналогічні мита на Китай Бессент відповів, що ситуація була "зовсім іншою", враховуючи, що Пекін був давнім покупцем і не брав участі в "арбітражі", який здійснювала Індія.

Китай наростив закупівлі російської нафти на тлі погроз Трампа Індії - Bloomberg19.08.25, 12:33 • 2862 перегляди

Відносини між США та Індією були напруженими через мита Трампа після місяців прогнозів президента США та інших чиновників про те, що вони близькі до досягнення угоди з урядом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо торговельної угоди, яка б знизила митну ставку.

Індія у вівторок тимчасово призупинила 11% імпортне мито на бавовну до 30 вересня, що розглядається як сигнал для Вашингтона про те, що Нью-Делі готовий розглянути занепокоєння США щодо сільськогосподарських мит.

Це сталося після раптового скасування запланованого візиту американських торговельних переговірників до Нью-Делі з 25 по 29 серпня.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Reuters
Вашингтон
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна