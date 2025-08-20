Міністр фінансів США звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок звинуватив Індію у наживанні на різко збільшених закупівлях російської нафти під час війни в Україні, заявивши, що Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до війни, і порівняв це з давнім покупцем Китаєм, чиї закупівлі російської нафти зросли з 13% до 16%.

Індія просто наживається. Вони перепродають. Те, що я б назвав індійським арбітражем - купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що щойно з'явився під час війни, - це неприйнятно", — сказав він. - сказав Бессент.

Цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 25% тарифи на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти Нью-Делі, що довело загальну кількість додаткових мит, оголошених з моменту його вступу на посаду, до 50%.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти

Трамп вважає, що індійські тарифи посилюють тиск на главу кремля володимира путіна, щоб той погодився працювати над припиненням війни в Україні, але не запровадив аналогічних мит на Китай через закупівлі російської нафти.

Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

На запитання про нездатність адміністрації Трампа запровадити аналогічні мита на Китай Бессент відповів, що ситуація була "зовсім іншою", враховуючи, що Пекін був давнім покупцем і не брав участі в "арбітражі", який здійснювала Індія.

Китай наростив закупівлі російської нафти на тлі погроз Трампа Індії - Bloomberg

Відносини між США та Індією були напруженими через мита Трампа після місяців прогнозів президента США та інших чиновників про те, що вони близькі до досягнення угоди з урядом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо торговельної угоди, яка б знизила митну ставку.

Індія у вівторок тимчасово призупинила 11% імпортне мито на бавовну до 30 вересня, що розглядається як сигнал для Вашингтона про те, що Нью-Делі готовий розглянути занепокоєння США щодо сільськогосподарських мит.

Це сталося після раптового скасування запланованого візиту американських торговельних переговірників до Нью-Делі з 25 по 29 серпня.