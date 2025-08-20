Міністр фінансів США звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти під час війни в Україні. Він зазначив, що частка російської нафти в імпорті Індії зросла з менш ніж 1% до 42%.
Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок звинуватив Індію у наживанні на різко збільшених закупівлях російської нафти під час війни в Україні, заявивши, що Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до війни, і порівняв це з давнім покупцем Китаєм, чиї закупівлі російської нафти зросли з 13% до 16%.
Індія просто наживається. Вони перепродають. Те, що я б назвав індійським арбітражем - купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що щойно з'явився під час війни, - це неприйнятно", — сказав він.
Цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 25% тарифи на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти Нью-Делі, що довело загальну кількість додаткових мит, оголошених з моменту його вступу на посаду, до 50%.
Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти 06.08.25, 17:18 • 9009 переглядiв
Трамп вважає, що індійські тарифи посилюють тиск на главу кремля володимира путіна, щоб той погодився працювати над припиненням війни в Україні, але не запровадив аналогічних мит на Китай через закупівлі російської нафти.
Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти16.08.25, 07:39 • 4211 переглядiв
На запитання про нездатність адміністрації Трампа запровадити аналогічні мита на Китай Бессент відповів, що ситуація була "зовсім іншою", враховуючи, що Пекін був давнім покупцем і не брав участі в "арбітражі", який здійснювала Індія.
Китай наростив закупівлі російської нафти на тлі погроз Трампа Індії - Bloomberg19.08.25, 12:33 • 2862 перегляди
Відносини між США та Індією були напруженими через мита Трампа після місяців прогнозів президента США та інших чиновників про те, що вони близькі до досягнення угоди з урядом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо торговельної угоди, яка б знизила митну ставку.
Індія у вівторок тимчасово призупинила 11% імпортне мито на бавовну до 30 вересня, що розглядається як сигнал для Вашингтона про те, що Нью-Делі готовий розглянути занепокоєння США щодо сільськогосподарських мит.
Це сталося після раптового скасування запланованого візиту американських торговельних переговірників до Нью-Делі з 25 по 29 серпня.