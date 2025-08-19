Китай наростив закупівлі російської нафти на тлі погроз Трампа Індії - Bloomberg

Нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі флагманського сорту російської нафти, скориставшись можливістю отримати пільгові партії, від яких Індія відмовилася на тлі підвищення Вашингтоном торгових мит проти Нью-Делі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Хоча Китай є найбільшим імпортером російської нафти, він, як правило, купує її з Далекого Сходу. Проте, у серпні постачання нафти марки Urals, яка постачається з портів Балтійського та Чорного морів, становили майже 75 000 барелів на добу. Це майже вдвічі перевищує середній показник із початку року, що становить близько 40 000 барелів, за даними Kpler. У той же час, експорт до Індії цього місяця знизився до не більше ніж 400 000 барелів на добу порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.

"Загалом, китайські НПЗ поки що перебувають у зручному положенні, щоб продовжувати закуповувати російську нафту, на відміну від індійських", - зазначив Цзянань Сунь, аналітик Energy Aspects Ltd. Нафта марки Urals, яка постачається із заходу росії, залишається конкурентоспроможною порівняно з альтернативними сортами Близького Сходу, додав Сунь.

Світовий ринок нафти зосереджений на змінах у світових потоках, на тлі того, як президент США Дональд Трамп активізує дипломатичні зусилля, намагаючись досягти припинення війни в Україні. У межах цих зусиль Вашингтон подвоїв мито на весь імпорт нафти Індією, щоб покарати країну за закупівлю російської нафти, хоча поки що не вжив аналогічних заходів проти Китаю в умовах перемир'я з Пекіном. Азійські держави є основними покупцями російської нафти.

Різні підходи, які надали китайським НПЗ можливість купівлі, стали очевидними останніми днями. Тим часом торговий радник Білого дому Пітер Наварро назвав закупівлі нафти Індією "опортуністичними та вкрай руйнівними", визнавши при цьому, що США не можуть піти далі щодо Китаю, не зашкодивши собі.

"Одне безперечно: Трамп не робитиме те, чого, як він знає, йому не досягти", - заявив Мукеш Сахдєв, керівник відділу сировинних ринків Rystad Energy A/S. "Тиснучи на Індію він, безумовно, має досягнення і може вплинути на ситуацію, але тиснучи на Китай? Навряд".

Нафтопереробні заводи Китаю, найбільшої економіки Азії, ймовірно, вже закупили від 10 до 15 партій нафти марки Urals з постачанням у жовтні та листопаді, що перевищує їх звичайні обсяги, згідно з даними Kpler та Energy Aspects.

"Я не здивуюся, якщо найближчими днями китайці куплять більше партій нафти марки Urals з постачанням у листопаді", якщо ціни на нафту залишаться привабливими, заявив Мую Сюй, старший аналітик із нафти Kpler.

Останнім часом цей сорт пропонувався з премією в 1 долар за барель проти Dated Brent і подальших знижок не спостерігалося після підвищеного інтересу з боку китайських нафтопереробних заводів, повідомляють трейдери на ринку.

Наразі щонайменше два танкери, що перевозять нафту Urals, кожен місткістю 1 мільйон барелів, очікують біля узбережжя Китаю, і, згідно з даними відстеження, зібраними Bloomberg, у найближчі тижні очікується ще більше. Судна - Georgy Maslov і Zenith - простоюють недалеко від Чжоушаня. Це база Zhejiang Petroleum & Chemical Co., також стратегічні сховища.

Індійські переробники залишаються осторонь, хоча, за словами трейдерів, вони отримують та розглядають пропозиції щодо нафти марки Urals.

Надлишкові російські барелі "необхідно прибрати, і Китай може вивезти ці барелі тільки до сховищ", сказав Сахдєв, додавши: "Без покупок з боку Китаю російська нафта може почати дешевшати, щоб залучити нових покупців".

