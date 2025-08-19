$41.260.08
Китай нарастил закупки российской нефти на фоне угроз Трампа Индии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской нефти Urals, воспользовавшись отказом Индии от льготных партий из-за повышения Вашингтоном торговых пошлин. Экспорт Urals в Китай в августе вырос почти вдвое, тогда как в Индию значительно снизился.

Китай нарастил закупки российской нефти на фоне угроз Трампа Индии - Bloomberg

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки флагманского сорта российской нефти, воспользовавшись возможностью получить льготные партии, от которых Индия отказалась на фоне повышения Вашингтоном торговых пошлин против Нью-Дели, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хотя Китай является крупнейшим импортером российской нефти, он, как правило, покупает ее с Дальнего Востока. Однако в августе поставки нефти марки Urals, которая поставляется из портов Балтийского и Черного морей, составили почти 75 000 баррелей в сутки. Это почти вдвое превышает средний показатель с начала года, составляющий около 40 000 баррелей, по данным Kpler. В то же время экспорт в Индию в этом месяце снизился до не более чем 400 000 баррелей в сутки по сравнению со средним показателем 1,18 миллиона.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти06.08.25, 17:18 • 9008 просмотров

"В целом, китайские НПЗ пока находятся в удобном положении, чтобы продолжать закупать российскую нефть, в отличие от индийских", - отметил Цзянань Сунь, аналитик Energy Aspects Ltd. Нефть марки Urals, которая поставляется с запада России, остается конкурентоспособной по сравнению с альтернативными сортами Ближнего Востока, добавил Сунь.

Мировой рынок нефти сосредоточен на изменениях в мировых потоках, на фоне того, как президент США Дональд Трамп активизирует дипломатические усилия, пытаясь добиться прекращения войны в Украине. В рамках этих усилий Вашингтон удвоил пошлину на весь импорт нефти Индией, чтобы наказать страну за закупку российской нефти, хотя пока не принял аналогичных мер против Китая в условиях перемирия с Пекином. Азиатские государства являются основными покупателями российской нефти.

Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти16.08.25, 07:39 • 4159 просмотров

Различные подходы, которые предоставили китайским НПЗ возможность покупки, стали очевидными в последние дни. Тем временем торговый советник Белого дома Питер Наварро назвал закупки нефти Индией "оппортунистическими и крайне разрушительными", признав при этом, что США не могут пойти дальше в отношении Китая, не навредив себе.

"Одно бесспорно: Трамп не будет делать то, чего, как он знает, ему не достичь", - заявил Мукеш Сахдев, руководитель отдела сырьевых рынков Rystad Energy A/S. "Давя на Индию, он, безусловно, имеет достижения и может повлиять на ситуацию, но давя на Китай? Вряд ли".

Нефтеперерабатывающие заводы Китая, крупнейшей экономики Азии, вероятно, уже закупили от 10 до 15 партий нефти марки Urals с поставкой в октябре и ноябре, что превышает их обычные объемы, согласно данным Kpler и Energy Aspects.

"Я не удивлюсь, если в ближайшие дни китайцы купят больше партий нефти марки Urals с поставкой в ноябре", если цены на нефть останутся привлекательными, заявил Мую Сюй, старший аналитик по нефти Kpler.

В последнее время этот сорт предлагался с премией в 1 доллар за баррель против Dated Brent и дальнейших скидок не наблюдалось после повышенного интереса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов, сообщают трейдеры на рынке.

Сейчас по меньшей мере два танкера, перевозящие нефть Urals, каждый вместимостью 1 миллион баррелей, ожидают у побережья Китая, и, согласно данным отслеживания, собранным Bloomberg, в ближайшие недели ожидается еще больше. Суда - Georgy Maslov и Zenith - простаивают недалеко от Чжоушаня. Это база Zhejiang Petroleum & Chemical Co., также стратегические хранилища.

Индийские переработчики остаются в стороне, хотя, по словам трейдеров, они получают и рассматривают предложения по нефти марки Urals.

Избыточные российские баррели "необходимо убрать, и Китай может вывезти эти баррели только в хранилища", сказал Сахдев, добавив: "Без покупок со стороны Китая российская нефть может начать дешеветь, чтобы привлечь новых покупателей".

Нефть дешевеет на фоне оценки рынком потенциальных российско-украинских мирных переговоров19.08.25, 10:47 • 1848 просмотров

Юлия Шрамко

