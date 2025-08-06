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Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент США подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию. Это решение связано с импортом Индией нефти из россии.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию за покупку нефти у россии. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

Я считаю, что правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть российской федерации. Соответственно, и в соответствии с действующим законодательством, товары Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, подлежат дополнительной ставке адвалорной пошлины в размере 25 процентов

 - сообщается на сайте Белого дома.

Дополнение

Закупки российской нефти помогли избежать скачка цен и стабилизировали глобальный рынок, заявил источник в правительстве Индии. Чиновник подчеркнул, что резкое прекращение импорта из рф привело бы к дефициту, подобному тому, что возник в 2022 году.

Павел Зинченко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты