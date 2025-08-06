Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти
Киев • УНН
Президент США подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию. Это решение связано с импортом Индией нефти из россии.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию за покупку нефти у россии. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет УНН.
Детали
Я считаю, что правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть российской федерации. Соответственно, и в соответствии с действующим законодательством, товары Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, подлежат дополнительной ставке адвалорной пошлины в размере 25 процентов
Дополнение
Закупки российской нефти помогли избежать скачка цен и стабилизировали глобальный рынок, заявил источник в правительстве Индии. Чиновник подчеркнул, что резкое прекращение импорта из рф привело бы к дефициту, подобному тому, что возник в 2022 году.