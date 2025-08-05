Індія виправдала закупівлю російської нафти стабілізацією цін на світовому ринку

Закупівлі російської нафти допомогли уникнути стрибка цін і стабілізували глобальний ринок, заявило джерело в уряді Індії. Посадовець наголосив, що різке припинення імпорту з рф призвело б до дефіциту на кшталт тому, що виник у 2022 році. Про це пише Reuters передає УНН.

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Як зазначає видання, джерело в уряді Індії заявило, що "закупівлі Індією російської нафти допомогли стабілізувати світові ціни на нафту, послабивши тиск на постачання з інших регіонів". Зокрема через те, що Індія - третій найбільший імпортер і споживач нафти у світі і при цьому купує понад третину необхідної їй нафти саме у росії.

"Якщо ми перестанемо купувати російську нафту, хто замінить ці барелі, щоб підтримувати баланс (на ринку) і водночас запобігати стрімкому зростанню цін? Ми не хочемо повторення 2022 року, коли ціни злетіли до 137 доларів за барель", – сказало джерело, маючи на увазі сплеск на ринку нафти приблизно в той час, коли почалося вторгнення рф в Україну.

Видання зазначило, що посадовець говорив на умовах анонімності, оскільки джерело не мало права спілкуватися зі ЗМІ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєве підвищення мит на імпорт з Індії. Причиною є активна торгівля Делі з росією та перепродаж російської нафти.

Днем пізніше Трамп заявив про ще одне підвищення мит для Індії протягом 24 годин.