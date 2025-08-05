Трамп заявив, що суттєво підвищить мита для Індії протягом 24 годин
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про суттєве підвищення мит для Індії протягом 24 годин. Причиною названо закупівлю Індією російської нафти, що, на думку Трампа, підживлює військову машину рф.
Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом наступних 24 годин суттєво підвищить мита для Індії, тому що країна купує російську нафту. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC, передає УНН.
Індія не була добрим торговим партнером. Вони багато торгують з нами, але ми з ними ні. Ми зупинилися на 25%, але я планую суттєво підвищити це протягом доби. Тому що вони купують російську нафту, підживлюючи військову машину. Якщо продовжать, я буду невдоволений
Доповнення
Indian Oil Corp закупила 7 мільйонів барелів сирої нафти зі США, Канади та Абу-Дабі з поставкою у вересні. Це сталося після призупинення закупівель російської нафти, частково замінюючи її обсяги.
Президент США Дональд Трамп заявив у True Social, що суттєво підвищить мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю з росією. Американський лідер звинуватив Делі у наживі на російській нафті, попри війну в Україні.
У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна стала об'єктом критики з боку США та ЄС за імпорт російської нафти, хоча насправді, за даними МЗС, Індія почала імпортувати нафту з росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку війни в Україні.