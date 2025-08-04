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В Індії відреагували на критику та погрози Трампа через торгівлю з рф

Київ • УНН

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МЗС Індії заявило, що країна імпортує російську нафту через перенаправлення традиційних поставок до Європи. Індія стверджує, що США та ЄС самі продовжують торгівлю з росією, включаючи енергоносії та інші товари.

В Індії відреагували на критику та погрози Трампа через торгівлю з рф

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна стала об'єктом критики з боку США та ЄС за імпорт російської нафти, хоча насправді, за даними МЗС, Індія почала імпортувати нафту з росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку війни в Україні. Про це йдеться в заяві МЗС Індії, передає УНН.

Індія стала об'єктом критики з боку США та Європейського Союзу за імпорт нафти з росії після початку конфлікту в Україні. Насправді Індія почала імпортувати нафту з росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. На той час США активно заохочували такий імпорт з боку Індії з метою зміцнення стабільності світових енергетичних ринків 

- йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що імпорт російської нафти має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів.

Це необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з росією. На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво необхідною національною необхідністю. У 2024 році Європейський Союз мав двосторонній товарообіг з росією на суму 67,5 млрд євро. Крім того, у 2023 році обсяг торгівлі послугами становив 17,2 млрд євро. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з росією в тому році або в наступні роки. Імпорт СПГ до Європи у 2024 році фактично досяг рекордного рівня 16,5 млн тонн, перевищивши попередній рекорд 15,21 млн тонн у 2022 році 

- додали в міністерстві.

Окрім того, в МЗС заявили, що торгівля між Європою та росією включає не тільки енергоносії, а й добрива, гірничодобувні продукти, хімікати, залізо та сталь, а також машини та транспортне обладнання.

Що стосується Сполучених Штатів, то вони продовжують імпортувати з росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини. На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки 

- резюмували в міністерстві.

Нагадаємо

Indian Oil Corp закупила 7 мільйонів барелів сирої нафти зі США, Канади та Абу-Дабі з поставкою у вересні. Це сталося після призупинення закупівель російської нафти, частково замінюючи її обсяги.

Президент США Дональд Трамп заявив у True Social, що суттєво підвищить мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю з росією. Американський лідер звинуватив Делі у наживі на російській нафті, попри війну в Україні.

Антоніна Туманова

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