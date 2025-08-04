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В Индии отреагировали на критику и угрозы Трампа из-за торговли с рф

Киев • УНН

 • 376 просмотра

МИД Индии заявил, что страна импортирует российскую нефть из-за перенаправления традиционных поставок в Европу. Индия утверждает, что США и ЕС сами продолжают торговлю с россией, включая энергоносители и другие товары.

В Индии отреагировали на критику и угрозы Трампа из-за торговли с рф

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти, хотя на самом деле, по данным МИД, Индия начала импортировать нефть из россии, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Индии, передает УНН.

Индия стала объектом критики со стороны США и Европейского Союза за импорт нефти из россии после начала конфликта в Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из россии, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время США активно поощряли такой импорт со стороны Индии с целью укрепления стабильности мировых энергетических рынков 

- говорится в сообщении.

В МИД заявили, что импорт российской нефти имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей.

Это необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно необходимой национальной необходимостью. В 2024 году Европейский Союз имел двусторонний товарооборот с россией на сумму 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли услугами составил 17,2 млрд евро. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с россией в том году или в последующие годы. Импорт СПГ в Европу в 2024 году фактически достиг рекордного уровня 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд 15,21 млн тонн в 2022 году 

- добавили в министерстве.

Кроме того, в МИД заявили, что торговля между Европой и россией включает не только энергоносители, но и удобрения, горнодобывающие продукты, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своей промышленности электромобилей, удобрения, а также химические вещества. На этом фоне нацеливание на Индию является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности 

- резюмировали в министерстве.

Напомним

Indian Oil Corp закупила 7 миллионов баррелей сырой нефти из США, Канады и Абу-Даби с поставкой в сентябре. Это произошло после приостановки закупок российской нефти, частично заменяя ее объемы.

Президент США Дональд Трамп заявил в True Social, что существенно повысит пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли с Россией. Американский лидер обвинил Дели в наживе на российской нефти, несмотря на войну в Украине.

Антонина Туманова

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Индия
Европейский Союз
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