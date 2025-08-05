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Трамп заявил, что существенно повысит пошлины для Индии в течение 24 часов

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Дональд Трамп заявил о существенном повышении пошлин для Индии в течение 24 часов. Причиной названа закупка Индией российской нефти, что, по мнению Трампа, подпитывает военную машину рф.

Трамп заявил, что существенно повысит пошлины для Индии в течение 24 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов существенно повысит пошлины для Индии, потому что страна покупает российскую нефть. Об этом он заявил в интервью CNBC, передает УНН.

Индия не была хорошим торговым партнером. Они много торгуют с нами, но мы с ними нет. Мы остановились на 25%, но я планирую существенно повысить это в течение суток. Потому что они покупают российскую нефть, подпитывая военную машину. Если продолжат, я буду недоволен 

- заявил Трамп.

Дополнение

Indian Oil Corp закупила 7 миллионов баррелей сырой нефти из США, Канады и Абу-Даби с поставкой в сентябре. Это произошло после приостановки закупок российской нефти, частично заменяя ее объемы.

Президент США Дональд Трамп заявил в True Social, что существенно повысит пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли с россией. Американский лидер обвинил Дели в наживе на российской нефти, несмотря на войну в Украине.

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти, хотя на самом деле, по данным МИД, Индия начала импортировать нефть из россии, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Нефть
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты