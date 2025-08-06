Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти
Київ • УНН
Президент США підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію. Це рішення пов'язане з імпортом Індією нафти з росії.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії. Про це повідомляється на сайті Білого дому, пише УНН.
Деталі
Я вважаю, що уряд Індії наразі прямо чи опосередковано імпортує нафту російської федерації. Відповідно, та відповідно до чинного законодавства, товари Індії, імпортовані на митну територію Сполучених Штатів, підлягають додатковій ставці адвалорного мита у розмірі 25 відсотків
Доповнення
Закупівлі російської нафти допомогли уникнути стрибка цін і стабілізували глобальний ринок, заявило джерело в уряді Індії. Посадовець наголосив, що різке припинення імпорту з рф призвело б до дефіциту на кшталт тому, що виник у 2022 році.