Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ему не нужно немедленно рассматривать возможность введения ответных пошлин для таких стран, как Китай, за покупку российской нефти, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп пригрозил санкциями москве и дополнительными санкциями для стран, которые покупают китайскую нефть, если не будут предприняты шаги по прекращению войны в Украине. Китай и Индия являются двумя крупнейшими покупателями российской нефти.

На прошлой неделе президент США ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, ссылаясь на импорт нефти Индией.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти

Однако Трамп не предпринял аналогичных действий в отношении Китая.

Шон Хэннити из Fox News спросил его, рассматривает ли он подобные меры в отношении Пекина после того, как ему и главе кремля владимиру путину не удалось достичь соглашения о прекращении или приостановлении войны москвы в Украине.

Что ж, учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется об этом подумать через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать. Думаю, вы знаете, что встреча прошла очень хорошо