Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти

ukenru
23:06 • 43677 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 70808 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 41564 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 38635 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 37460 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 100492 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 166664 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83656 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 155237 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56621 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 12003 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 8898 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 10500 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 55408 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto02:33 • 6056 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 166672 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 148274 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 155242 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 172793 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 258268 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 2878 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 109486 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 191037 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 137006 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 151440 просмотра
Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не рассматривает немедленного введения пошлин для Китая за покупку российской нефти, но может сделать это «через две-три недели». Он пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть, если не будет прекращена война в Украине.

Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ему не нужно немедленно рассматривать возможность введения ответных пошлин для таких стран, как Китай, за покупку российской нефти, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп пригрозил санкциями москве и дополнительными санкциями для стран, которые покупают китайскую нефть, если не будут предприняты шаги по прекращению войны в Украине. Китай и Индия являются двумя крупнейшими покупателями российской нефти.

На прошлой неделе президент США ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, ссылаясь на импорт нефти Индией.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти06.08.25, 17:18 • 8991 просмотр

Однако Трамп не предпринял аналогичных действий в отношении Китая.

Шон Хэннити из Fox News спросил его, рассматривает ли он подобные меры в отношении Пекина после того, как ему и главе кремля владимиру путину не удалось достичь соглашения о прекращении или приостановлении войны москвы в Украине.

Что ж, учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется об этом подумать через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать. Думаю, вы знаете, что встреча прошла очень хорошо

- сказал Трамп после встречи с Путиным на Аляске.

Замедляющаяся экономика главы КНР Си Цзиньпина пострадает, если Трамп выполнит обещание ужесточить санкции и пошлины, связанные с россией, пишет издание.

Си Цзиньпин и Трамп работают над торговым соглашением, которое могло бы снизить напряженность - и импортную пошлину - между двумя крупнейшими экономиками мира. Но Китай может стать главной мишенью, помимо россии, если Трамп ужесточит карательные меры, отмечает издание.

Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней11.08.25, 22:40 • 5974 просмотра

Юлия Шрамко

