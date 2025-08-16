Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти
Дональд Трамп заявил, что не рассматривает немедленного введения пошлин для Китая за покупку российской нефти, но может сделать это «через две-три недели». Он пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть, если не будет прекращена война в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ему не нужно немедленно рассматривать возможность введения ответных пошлин для таких стран, как Китай, за покупку российской нефти, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп пригрозил санкциями москве и дополнительными санкциями для стран, которые покупают китайскую нефть, если не будут предприняты шаги по прекращению войны в Украине. Китай и Индия являются двумя крупнейшими покупателями российской нефти.
На прошлой неделе президент США ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, ссылаясь на импорт нефти Индией.
Однако Трамп не предпринял аналогичных действий в отношении Китая.
Шон Хэннити из Fox News спросил его, рассматривает ли он подобные меры в отношении Пекина после того, как ему и главе кремля владимиру путину не удалось достичь соглашения о прекращении или приостановлении войны москвы в Украине.
Что ж, учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется об этом подумать через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать. Думаю, вы знаете, что встреча прошла очень хорошо
Замедляющаяся экономика главы КНР Си Цзиньпина пострадает, если Трамп выполнит обещание ужесточить санкции и пошлины, связанные с россией, пишет издание.
Си Цзиньпин и Трамп работают над торговым соглашением, которое могло бы снизить напряженность - и импортную пошлину - между двумя крупнейшими экономиками мира. Но Китай может стать главной мишенью, помимо россии, если Трамп ужесточит карательные меры, отмечает издание.
