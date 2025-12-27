Украина синхронизировала санкции с Великобританией: в списке граждане рф, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с Великобританией, а также ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины - говорится в сообщении.

Первое решение касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против восьми физических и 40 юридических лиц. Это, в частности, граждане россии, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в рф электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми россия наносит удары по украинским городам и общинам.

В списке юридических лиц - компании из россии, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые среди прочего помогают рф обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты к "шахедам", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК. Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта российской нефти и обеспечения работы теневого флота - отмечается в сообщении.

В целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров в этом году, из них по два пакета США и Великобритании, восемь - Европейского Союза, по одному - Канады и Японии.

Во втором решении речь идет о поддержке предложений, которые внес Кабмин, и введении санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решением и регламентом Совета Евросоюза относительно ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, относящихся к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, - убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви. Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Напомним

