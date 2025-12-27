$41.930.00
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 3414 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 22120 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 31092 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 70901 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 43705 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 45318 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 62121 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29671 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23173 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Украина синхронизировала санкции с Великобританией: в списке граждане рф, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с Великобританией против 8 физических и 40 юридических лиц, связанных с депортацией детей и поставками компонентов для оружия рф. Также Украина ввела санкции против 8 военных руководителей Южного Судана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Украина синхронизировала санкции с Великобританией: в списке граждане рф, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с Великобританией, а также ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины

- говорится в сообщении.

Первое решение касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против восьми физических и 40 юридических лиц. Это, в частности, граждане россии, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в рф электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми россия наносит удары по украинским городам и общинам.

В списке юридических лиц - компании из россии, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые среди прочего помогают рф обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты к "шахедам", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК. Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта российской нефти и обеспечения работы теневого флота

- отмечается в сообщении.

В целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров в этом году, из них по два пакета США и Великобритании, восемь - Европейского Союза, по одному - Канады и Японии.

Во втором решении речь идет о поддержке предложений, которые внес Кабмин, и введении санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решением и регламентом Совета Евросоюза относительно ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, относящихся к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, - убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви. Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Напомним

Китай объявил о санкциях против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей высшего звена из-за продажи оружия Тайваню. Санкции предусматривают замораживание активов компаний в Китае и запрет на ведение бизнеса для физических лиц.

Павел Башинский

