Китай ввів санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 керівників через масштабний продаж зброї Тайваню
Київ • УНН
Китай оголосив про санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників вищої ланки через продаж зброї Тайваню. Санкції передбачають заморожування активів компаній у Китаї та заборону на ведення бізнесу для фізичних осіб.
Китай оголосив про рішення щодо санкцій проти 20 компаній та 10 керівників вищої ланки, "пов'язаних з військовою діяльністю США" після того, як Сполучені Штати оголосили про масштабний продаж зброї Тайваню, про що повідомили у МЗС КНР, пише УНН.
Деталі
Як зазначає AP, Пекін запровадив у п'ятницю санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників через тиждень після того, як Вашингтон оголосив про масштабний продаж зброї Тайваню.
За даними Міністерства закордонних справ Китаю, санкції передбачають заморожування активів компаній у Китаї та заборону фізичним особам та організаціям мати з ними справу.
Серед компаній - Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services та Boeing у Сент-Луїсі, а засновник оборонної фірми Anduril Industries Палмер Лакі - один із керівників, які потрапили під санкції, і який більше не може вести бізнес у Китаї та має заборону на в'їзд до країни. Їхні активи у східноазійській країні також були заморожені.
"Ми ще раз наголошуємо, що тайванське питання є самою основою інтересів Китаю та першою червоною лінією, яку не можна перетинати у відносинах між Китаєм та США, - ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю в п’ятницю. - Будь-яка компанія чи особа, яка займається продажем зброї Тайваню, заплатить за ці правопорушення".
Міністерство також закликало США припинити те, що воно назвало "небезпечними кроками щодо озброєння Тайваню".
Доповнення
Як вказує AP, Тайвань є головною гарячою точкою у відносинах між США та Китаєм, яка, на думку аналітиків, може перерости у військовий конфлікт між двома державами. Китай стверджує, що продаж зброї США Тайваню порушуватиме дипломатичні угоди між Китаєм та США.
Китайські військові посилили свою присутність у небі та водах Тайваню за останні кілька років, проводячи спільні навчання зі своїми військовими кораблями та винищувачами майже щодня поблизу острова.
Згідно з американським федеральним законом, США зобов'язані допомагати Тайваню в його самообороні, що стає дедалі більш суперечливим для Китаю. Пекін вже має напружені відносини з Вашингтоном через торгівлю, технології та інші питання прав людини, пише AP.