$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 4106 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11542 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 22856 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17217 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15007 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16791 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 19122 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37014 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17070 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34369 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Китай ввів санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 керівників через масштабний продаж зброї Тайваню

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Китай оголосив про санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників вищої ланки через продаж зброї Тайваню. Санкції передбачають заморожування активів компаній у Китаї та заборону на ведення бізнесу для фізичних осіб.

Китай ввів санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 керівників через масштабний продаж зброї Тайваню

Китай оголосив про рішення щодо санкцій проти 20 компаній та 10 керівників вищої ланки, "пов'язаних з військовою діяльністю США" після того, як Сполучені Штати оголосили про масштабний продаж зброї Тайваню, про що повідомили у МЗС КНР, пише УНН.

Деталі

Як зазначає AP, Пекін запровадив у п'ятницю санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників через тиждень після того, як Вашингтон оголосив про масштабний продаж зброї Тайваню.

США схвалили найбільший в історії пакет озброєнь для Тайваню на $11,1 млрд18.12.25, 09:37 • 3910 переглядiв

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, санкції передбачають заморожування активів компаній у Китаї та заборону фізичним особам та організаціям мати з ними справу.

Серед компаній - Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services та Boeing у Сент-Луїсі, а засновник оборонної фірми Anduril Industries Палмер Лакі - один із керівників, які потрапили під санкції, і який більше не може вести бізнес у Китаї та має заборону на в'їзд до країни. Їхні активи у східноазійській країні також були заморожені.

"Ми ще раз наголошуємо, що тайванське питання є самою основою інтересів Китаю та першою червоною лінією, яку не можна перетинати у відносинах між Китаєм та США, - ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю в п’ятницю. - Будь-яка компанія чи особа, яка займається продажем зброї Тайваню, заплатить за ці правопорушення".

Міністерство також закликало США припинити те, що воно назвало "небезпечними кроками щодо озброєння Тайваню".

Доповнення

Як вказує AP, Тайвань є головною гарячою точкою у відносинах між США та Китаєм, яка, на думку аналітиків, може перерости у військовий конфлікт між двома державами. Китай стверджує, що продаж зброї США Тайваню порушуватиме дипломатичні угоди між Китаєм та США.

Китайські військові посилили свою присутність у небі та водах Тайваню за останні кілька років, проводячи спільні навчання зі своїми військовими кораблями та винищувачами майже щодня поблизу острова.

Згідно з американським федеральним законом, США зобов'язані допомагати Тайваню в його самообороні, що стає дедалі більш суперечливим для Китаю. Пекін вже має напружені відносини з Вашингтоном через торгівлю, технології та інші питання прав людини, пише AP.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Boeing
Northrop Grumman
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки