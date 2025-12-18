$42.340.15
США схвалили найбільший в історії пакет озброєнь для Тайваню на $11,1 млрд

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сполучені Штати схвалили продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів, що є найбільшим пакетом озброєнь для острова. Цей крок відбувається на тлі посилення військового тиску з боку Китаю та включає ракетні системи HIMARS, гаубиці та протитанкові ракети Javelin.

США схвалили найбільший в історії пакет озброєнь для Тайваню на $11,1 млрд

Сполучені Штати у середу схвалили продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів, що є найбільшим в історії пакетом озброєнь США для острова, який перебуває під зростаючим військовим тиском з боку Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Оголошення про продаж зброї Тайваню є другим за часів нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа і відбувається на тлі посилення Пекіном військового та дипломатичного тиску на Тайвань, уряд якого відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

Запропонований продаж зброї охоплює вісім найменувань, включаючи ракетні системи HIMARS, гаубиці, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius та деталі для іншого обладнання, ідеться у заяві Міністерства оборони Тайваню.

"Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони та у швидкому нарощуванні потужної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, які формують основу для підтримки регіонального миру та стабільності", - додається в повідомленні.

Міністерство заявило, що пакет документів перебуває на стадії повідомлення Конгресу, де Конгрес має можливість заблокувати або змінити продаж, якщо забажає, хоча Тайвань має широку міжпартійну підтримку.

У серії окремих заяв, що оголошують деталі угоди щодо зброї, Пентагон заявив, що продаж зброї служить національним, економічним та безпековим інтересам США, підтримуючи постійні зусилля Тайваню щодо модернізації своїх збройних сил та підтримки "надійного оборонного потенціалу".

Під наполяганням Сполучених Штатів Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб мати змогу вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну, меншу та часто дешевшу зброю, яка все ще має цілеспрямований удар, таку як безпілотники.

"Наша країна продовжуватиме просувати оборонні реформи, зміцнювати оборонну стійкість усього суспільства, демонструвати нашу рішучість захищатися та захищати мир силою", - заявила речниця адміністрації президента Тайваню Карен Куо, подякувавши Сполученим Штатам за продаж.

Президент Тайваню Лай Цінде минулого місяця оголосив про додатковий оборонний бюджет обсягом 40 мільярдів доларів на період з 2026 по 2033 рік, заявивши, що "немає місця для компромісів щодо національної безпеки".

Ця заява відбулася після неоголошеної поїздки міністра закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-луна до Вашингтона минулого тижня для зустрічі з американськими чиновниками, повідомили два джерела, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності.

Доповнення

Вашингтон має офіційні дипломатичні зв'язки з Пекіном, але підтримує неофіційні зв'язки з Тайванем і є найважливішим постачальником зброї на острів. США зобов'язані за законом надавати Тайваню засоби для самозахисту, хоча такий продаж зброї є постійним джерелом тертя з Китаєм.

Схильність Трампа до укладання угод та його запланований візит до глави Китаю Сі Цзіньпіна наступного року викликали побоювання в регіоні щодо послаблення підтримки США Тайваню.

Але офіційні особи США повідомили Reuters на початку другого терміну Трампа цього року, що вони планують збільшити продаж зброї до Тайваню до рівня, що перевищує перший термін Трампа, у межах зусиль щодо стримування Китаю.

У стратегії національної безпеки адміністрації Трампа, оприлюдненій раніше цього місяця, ідеться, що США прагнуть стримати конфлікт через Тайвань шляхом "збереження військової переваги" над Китаєм у регіоні, що було схвалено в Тайбеї.

У стратегії також було підкреслено стратегічне значення Тайваню через його розташування, яке розділяє "Північно-Східну та Південно-Східну Азію на два окремі театри військових дій".

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, що є позицією, яку Тайбей відкидає.

Юлія Шрамко

