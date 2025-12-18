$42.340.15
17 декабря, 20:01 • 17536 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 32490 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 35636 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59365 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 36347 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27744 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24987 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22846 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19577 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29078 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
США одобрили крупнейший в истории пакет вооружений для Тайваня на $11,1 млрд

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Соединенные Штаты одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим пакетом вооружений для острова. Этот шаг происходит на фоне усиления военного давления со стороны Китая и включает ракетные системы HIMARS, гаубицы и противотанковые ракеты Javelin.

США одобрили крупнейший в истории пакет вооружений для Тайваня на $11,1 млрд

Соединенные Штаты в среду одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории пакетом вооружений США для острова, находящегося под растущим военным давлением со стороны Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Объявление о продаже оружия Тайваню является вторым за время нынешней администрации президента США Дональда Трампа и происходит на фоне усиления Пекином военного и дипломатического давления на Тайвань, правительство которого отвергает претензии Пекина на суверенитет.

Предложенная продажа оружия охватывает восемь наименований, включая ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius и детали для другого оборудования, говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня.

"Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны и в быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, которые формируют основу для поддержания регионального мира и стабильности", - добавляется в сообщении.

Министерство заявило, что пакет документов находится на стадии уведомления Конгресса, где Конгресс имеет возможность заблокировать или изменить продажу, если пожелает, хотя Тайвань имеет широкую межпартийную поддержку.

В серии отдельных заявлений, объявляющих детали сделки по оружию, Пентагон заявил, что продажа оружия служит национальным, экономическим и безопасностным интересам США, поддерживая постоянные усилия Тайваня по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию "надежного оборонного потенциала".

Под настойчивым требованием Соединенных Штатов Тайвань работает над трансформацией своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие, которое все еще имеет целенаправленный удар, такое как беспилотники.

"Наша страна будет продолжать продвигать оборонные реформы, укреплять оборонную устойчивость всего общества, демонстрировать нашу решимость защищаться и защищать мир силой", - заявила пресс-секретарь администрации президента Тайваня Карен Куо, поблагодарив Соединенные Штаты за продажу.

Президент Тайваня Лай Цинде в прошлом месяце объявил о дополнительном оборонном бюджете объемом 40 миллиардов долларов на период с 2026 по 2033 год, заявив, что "нет места для компромиссов в отношении национальной безопасности".

Это заявление последовало за необъявленной поездкой министра иностранных дел Тайваня Линь Цзя-луна в Вашингтон на прошлой неделе для встречи с американскими чиновниками, сообщили два источника, которые общались с Reuters на условиях анонимности.

Дополнение

Вашингтон имеет официальные дипломатические связи с Пекином, но поддерживает неофициальные связи с Тайванем и является важнейшим поставщиком оружия на остров. США обязаны по закону предоставлять Тайваню средства для самозащиты, хотя такая продажа оружия является постоянным источником трений с Китаем.

Склонность Трампа к заключению сделок и его запланированный визит к главе Китая Си Цзиньпину в следующем году вызвали опасения в регионе относительно ослабления поддержки США Тайваня.

Но официальные лица США сообщили Reuters в начале второго срока Трампа в этом году, что они планируют увеличить продажу оружия Тайваню до уровня, превышающего первый срок Трампа, в рамках усилий по сдерживанию Китая.

В стратегии национальной безопасности администрации Трампа, обнародованной ранее в этом месяце, говорится, что США стремятся сдержать конфликт из-за Тайваня путем "сохранения военного превосходства" над Китаем в регионе, что было одобрено в Тайбэе.

В стратегии также было подчеркнуто стратегическое значение Тайваня из-за его расположения, которое разделяет "Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий".

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, что является позицией, которую Тайбэй отвергает.

Юлия Шрамко

