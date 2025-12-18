США одобрили крупнейший в истории пакет вооружений для Тайваня на $11,1 млрд

Соединенные Штаты в среду одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории пакетом вооружений США для острова, находящегося под растущим военным давлением со стороны Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Объявление о продаже оружия Тайваню является вторым за время нынешней администрации президента США Дональда Трампа и происходит на фоне усиления Пекином военного и дипломатического давления на Тайвань, правительство которого отвергает претензии Пекина на суверенитет.

Предложенная продажа оружия охватывает восемь наименований, включая ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius и детали для другого оборудования, говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня.

"Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны и в быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, которые формируют основу для поддержания регионального мира и стабильности", - добавляется в сообщении.

Министерство заявило, что пакет документов находится на стадии уведомления Конгресса, где Конгресс имеет возможность заблокировать или изменить продажу, если пожелает, хотя Тайвань имеет широкую межпартийную поддержку.

В серии отдельных заявлений, объявляющих детали сделки по оружию, Пентагон заявил, что продажа оружия служит национальным, экономическим и безопасностным интересам США, поддерживая постоянные усилия Тайваня по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию "надежного оборонного потенциала".

Под настойчивым требованием Соединенных Штатов Тайвань работает над трансформацией своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие, которое все еще имеет целенаправленный удар, такое как беспилотники.

"Наша страна будет продолжать продвигать оборонные реформы, укреплять оборонную устойчивость всего общества, демонстрировать нашу решимость защищаться и защищать мир силой", - заявила пресс-секретарь администрации президента Тайваня Карен Куо, поблагодарив Соединенные Штаты за продажу.

Президент Тайваня Лай Цинде в прошлом месяце объявил о дополнительном оборонном бюджете объемом 40 миллиардов долларов на период с 2026 по 2033 год, заявив, что "нет места для компромиссов в отношении национальной безопасности".

Это заявление последовало за необъявленной поездкой министра иностранных дел Тайваня Линь Цзя-луна в Вашингтон на прошлой неделе для встречи с американскими чиновниками, сообщили два источника, которые общались с Reuters на условиях анонимности.

Дополнение

Вашингтон имеет официальные дипломатические связи с Пекином, но поддерживает неофициальные связи с Тайванем и является важнейшим поставщиком оружия на остров. США обязаны по закону предоставлять Тайваню средства для самозащиты, хотя такая продажа оружия является постоянным источником трений с Китаем.

Склонность Трампа к заключению сделок и его запланированный визит к главе Китая Си Цзиньпину в следующем году вызвали опасения в регионе относительно ослабления поддержки США Тайваня.

Но официальные лица США сообщили Reuters в начале второго срока Трампа в этом году, что они планируют увеличить продажу оружия Тайваню до уровня, превышающего первый срок Трампа, в рамках усилий по сдерживанию Китая.

В стратегии национальной безопасности администрации Трампа, обнародованной ранее в этом месяце, говорится, что США стремятся сдержать конфликт из-за Тайваня путем "сохранения военного превосходства" над Китаем в регионе, что было одобрено в Тайбэе.

В стратегии также было подчеркнуто стратегическое значение Тайваня из-за его расположения, которое разделяет "Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий".

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, что является позицией, которую Тайбэй отвергает.