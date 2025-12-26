Китай ввел санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей из-за масштабных продаж оружия Тайваню

Китай объявил о решении ввести санкции против 20 компаний и 10 руководителей высшего звена, "связанных с военной деятельностью США", после того как Соединенные Штаты объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, о чем сообщили в МИД КНР, пишет УНН.

Детали

Как отмечает AP, Пекин ввел в пятницу санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей спустя неделю после того, как Вашингтон объявил о масштабной продаже оружия Тайваню.

США одобрили крупнейший в истории пакет вооружений для Тайваня на $11,1 млрд

По данным Министерства иностранных дел Китая, санкции предусматривают замораживание активов компаний в Китае и запрет физическим лицам и организациям иметь с ними дело.

Среди компаний - Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services и Boeing в Сент-Луисе, а основатель оборонной фирмы Anduril Industries Палмер Лаки - один из руководителей, попавших под санкции, и который больше не может вести бизнес в Китае и имеет запрет на въезд в страну. Их активы в восточноазиатской стране также были заморожены.

"Мы еще раз подчеркиваем, что тайваньский вопрос является самой основой интересов Китая и первой красной линией, которую нельзя пересекать в отношениях между Китаем и США, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая в пятницу. - Любая компания или лицо, занимающееся продажей оружия Тайваню, заплатит за эти правонарушения".

Министерство также призвало США прекратить то, что оно назвало "опасными шагами по вооружению Тайваня".

Дополнение

Как указывает AP, Тайвань является главной горячей точкой в отношениях между США и Китаем, которая, по мнению аналитиков, может перерасти в военный конфликт между двумя государствами. Китай утверждает, что продажа оружия США Тайваню нарушает дипломатические соглашения между Китаем и США.

Китайские военные усилили свое присутствие в небе и водах Тайваня за последние несколько лет, проводя совместные учения со своими военными кораблями и истребителями почти ежедневно вблизи острова.

Согласно американскому федеральному закону, США обязаны помогать Тайваню в его самообороне, что становится все более спорным для Китая. Пекин уже имеет напряженные отношения с Вашингтоном из-за торговли, технологий и других вопросов прав человека, пишет AP.