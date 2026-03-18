757мм
Ракетная система С-400

Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать Орбана накануне выборов

Вице-президент США планирует визит в Будапешт на фоне падения рейтингов Виктора Орбана. Поездка может сместиться из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать Орбана накануне выборов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы выразить поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану накануне выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию в ближайшие дни, чтобы выразить поддержку давнему националистическому премьер-министру страны Виктору Орбану, которому в следующем месяце предстоит столкнуться со сложными выборами

- пишет издание.

Отмечается, что поездка состоится после того, как государственный секретарь США Марко Рубио посетил Будапешт в феврале, чтобы публично поддержать Орбана накануне его самой сложной борьбы за переизбрание с момента прихода к власти в 2010 году, ведь опросы показывают, что он отстает в последний месяц перед голосованием 12 апреля.

Точное время визита Вэнса не было сразу ясным, и его планы могут измениться, поскольку высокопоставленные чиновники могут решить остаться в Вашингтоне, пока продолжается воздушная война между США и Израилем против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что откладывает свою поездку в Китай из-за войны

- добавляет издание.

Напомним

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.

Павел Башинский

