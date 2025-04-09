Южный Судан

Из-за эскалации конфликта и голода в Южном Судане 7,7 млн человек нуждаются в помощи. ООН сообщает, что ситуация достигла критического уровня, особенно в регионе Великого Верхнего Нила.
Риека Мачара, давнего соперника президента Салваторе Киира, помещен под домашний арест. Миссия ООН призвала стороны к сдержанности на фоне роста напряжения в стране.
Пассажирский самолет разбился вблизи нефтяных месторождений в Южном Судане, погибли 20 человек. Единственный уцелевший среди 21 пассажира на борту, самолет выполнял рейс для работников нефтяной компании.
В Норвегии автобус с иностранными туристами сошел с трассы E10 и оказался в воде, три человека погибли. Среди пассажиров были граждане 8 стран, 11 человек госпитализированы, спасательная операция продолжается.
США вводят визовые санкции против лиц в Южном Судане, которые не использовали ресурсы страны должным образом. Ограничения касаются тех, кто не боролся с коррупцией и нарушениями прав человека.
МИД Украины выразил решительный протест из-за визита делегации Панафриканского парламента на оккупированную территорию Донецкой области. Делегация из 12 африканских стран приняла участие в российской пропагандистской акции.
Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.
Разрушительные наводнения в Южном Судане заставили 379 тысяч человек покинуть дома и затронули 1,4 миллиона жителей. Стихия охватила 43 округа и спорный регион Абьей, вызвав вспышку малярии.
Под видом стажировки в отелях россия заманивает молодых женщин из Африки на завод по производству дронов. Работницы подвергаются эксплуатации, работают без надлежащей защиты и под постоянным наблюдением.
Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.