В Эфиопии подтверждена вспышка болезни, вызванной вирусом Марбурга

$42.060.00
48.880.00
ukenru
13:07 • 764 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13 • 11536 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45 • 17017 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 33702 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 52204 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 38518 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 33898 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28005 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18610 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 56083 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа одобрила продажу Германии систем ПВО на 3,5 млрд долларов15 ноября, 04:22 • 3356 просмотра
США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности15 ноября, 04:58 • 13348 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 8116 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 9112 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 707:49 • 11332 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 56083 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 50688 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 37568 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 62185 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 290145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Ханно Певкур
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Херсонская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 17183 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 56083 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 22126 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 38553 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 33687 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

В Эфиопии подтверждена вспышка болезни, вызванной вирусом Марбурга

Киев • УНН

 • 920 просмотра

В Эфиопии подтвердили вспышку вируса Марбург после обнаружения образцов вирусной геморрагической лихорадки. ВОЗ сообщила, что вирус является тем же штаммом, что и во время предыдущих вспышек в Восточной Африке, с девятью случаями в южном регионе.

В Эфиопии подтверждена вспышка болезни, вызванной вирусом Марбурга

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург. Страна быстро выявила вирус и начала принимать меры по его сдерживанию. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после того, как в начале этой недели отправила на тестирование образцы из группы подозреваемых случаев вирусной геморрагической лихорадки

- пишет издание.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус является тем же штаммом, о котором сообщалось во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки.

Девять случаев, в том числе среди медицинских работников, были зарегистрированы в южном регионе Эфиопии вблизи Южного Судана. ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Эфиопия быстро выявила вирус и начала принимать меры по его сдерживанию.

В прошлом году в Руанде произошла первая вспышка высоковирулентной болезни из-за добычи полезных ископаемых, проводившейся в пещере, где обитали плодожорки. После передачи человеку эта часто тяжелая и даже смертельная болезнь распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями или через загрязненные материалы.

Начальные симптомы включают высокую температуру, острую головную боль и боль в мышцах, а у многих пациентов развивается сильное кровотечение в течение недели после начала заболевания. Нет одобренного метода лечения, хотя различные методы лечения использовались в условиях неотложной сострадательной помощи.

Напомним

В результате предполагаемой вспышки вируса Марбург на северо-западе Танзании, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились девять человек, восемь из них умерли, через несколько недель после того, как вспышка заболевания была объявлена прекращенной в соседней Руанде.

Павел Башинский

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Южный Судан
Танзания
Всемирная организация здравоохранения
Bloomberg L.P.
Руанда
Эфиопия