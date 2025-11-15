В Эфиопии подтверждена вспышка болезни, вызванной вирусом Марбурга
Киев • УНН
В Эфиопии подтвердили вспышку вируса Марбург после обнаружения образцов вирусной геморрагической лихорадки. ВОЗ сообщила, что вирус является тем же штаммом, что и во время предыдущих вспышек в Восточной Африке, с девятью случаями в южном регионе.
Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург. Страна быстро выявила вирус и начала принимать меры по его сдерживанию. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после того, как в начале этой недели отправила на тестирование образцы из группы подозреваемых случаев вирусной геморрагической лихорадки
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус является тем же штаммом, о котором сообщалось во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки.
Девять случаев, в том числе среди медицинских работников, были зарегистрированы в южном регионе Эфиопии вблизи Южного Судана. ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Эфиопия быстро выявила вирус и начала принимать меры по его сдерживанию.
В прошлом году в Руанде произошла первая вспышка высоковирулентной болезни из-за добычи полезных ископаемых, проводившейся в пещере, где обитали плодожорки. После передачи человеку эта часто тяжелая и даже смертельная болезнь распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями или через загрязненные материалы.
Начальные симптомы включают высокую температуру, острую головную боль и боль в мышцах, а у многих пациентов развивается сильное кровотечение в течение недели после начала заболевания. Нет одобренного метода лечения, хотя различные методы лечения использовались в условиях неотложной сострадательной помощи.
Напомним
В результате предполагаемой вспышки вируса Марбург на северо-западе Танзании, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились девять человек, восемь из них умерли, через несколько недель после того, как вспышка заболевания была объявлена прекращенной в соседней Руанде.