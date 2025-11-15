В Эфиопии подтверждена вспышка болезни, вызванной вирусом Марбурга

В Эфиопии подтвердили вспышку вируса Марбург после обнаружения образцов вирусной геморрагической лихорадки. ВОЗ сообщила, что вирус является тем же штаммом, что и во время предыдущих вспышек в Восточной Африке, с девятью случаями в южном регионе.