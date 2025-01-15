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У Танзанії запідозрили новий спалах вірусу Марбург: 8 з 9 заражених померли

У Танзанії запідозрили новий спалах вірусу Марбург: 8 з 9 заражених померли

Київ • УНН

 • 32463 перегляди

У регіоні Кагера в Танзанії зафіксовано 9 випадків зараження вірусом Марбург, 8 людей померли. ВООЗ очікує результати тестування двох пацієнтів для підтвердження спалаху.

У результаті передбачуваного спалаху вірусу Марбург на північному заході Танзанії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, заразилося дев’ять осіб, вісім із них померли, через кілька тижнів після того, як спалах захворювання був оголошений припиненим у сусідній Руанді, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вірусна геморагічна лихоманка має рівень смертності до 88% і належить до того ж сімейства вірусів, що і вірус Ебола, який передається людям від летючих мишей, ендемічних для цієї частини Східної Африки.

ВООЗ повідомила, що отримала достовірні повідомлення про передбачувані випадки в регіоні Кагера в Танзанії 10 січня із симптомами головного болю, високої температури, болю в спині, діареї, блювоти кров'ю, м'язової слабкості та зовнішньої кровотечі.

Зразки від двох пацієнтів очікують на тестування в національній лабораторії Танзанії для підтвердження спалаху, ідеться в заяві ВООЗ у вівторок.

Контактні особи пацієнтів, включаючи працівників охорони здоров'я, були ідентифіковані та перебувають під наглядом, повідомила ВООЗ.

Доповнення

Під час спалаху у Руанді, який межує з регіоном Кагера в Танзанії, заразилося 66 людей і померло 15 людей, перш ніж оголосили про його припинення 20 грудня.

Вірус Марбург може передаватися від людини до людини через прямий контакт або кров та інші біологічні рідини інфікованих людей, включаючи заражену постільну білизну або одяг.

Спалах у регіоні Кагера в березні 2023 року забрав життя шести людей і тривав майже два місяці.

У Центрі громадського здоров'я пояснили, чи є в Україні ризики епідемії вірусу Марбург04.11.24, 13:31 • 159764 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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