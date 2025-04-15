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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 716 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4048 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29154 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159909 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138295 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141358 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135987 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135905 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196671 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77709 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.

Новини Світу • 12 квітня, 23:37 • 4478 перегляди

Конго завило про "ранні стадії" переговорів з США про доступ до копалин в обмін на допомогу

ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.

Економіка • 22 березня, 13:10 • 55990 перегляди

В Анголі відбудуться мирні переговори між урядом Конго та повстанцями руху M23

В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.

Новини Світу • 13 березня, 03:17 • 12892 перегляди

США та ДР Конго ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - FT

США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.

Новини Світу • 8 березня, 09:00 • 17826 перегляди

Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.

Новини Світу • 23 лютого, 15:42 • 24842 перегляди

Масові вбивства на півдні Судану: RSF знищила понад 200 мирних жителів

Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.

Новини Світу • 18 лютого, 17:53 • 32454 перегляди

350 тисяч осіб втратили домівки через війну в ДР Конго: в ООН занепокоєні, ситуація у країні погіршується

Через бойові дії повстанців М23 у ДР Конго близько 350 тисяч людей залишились без житла. 70% таборів у місті Гома зруйновано, а понад 550 тисяч осіб змушені тікати з небезпечних районів.

Новини Світу • 14 лютого, 16:13 • 29409 перегляди

ООН закликає зупинити кровопролиття в ДР Конго

Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.

Новини Світу • 7 лютого, 11:28 • 23883 перегляди

Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго

Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.

Новини Світу • 5 лютого, 16:26 • 27616 перегляди

Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.

Новини Світу • 4 лютого, 06:53 • 23539 перегляди

Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми

Понад 1200 конголезців втекли до Руанди після захоплення міста Гома бойовиками M23. Конфлікт призвів до загибелі більше 100 осіб, включаючи 17 миротворців.

Новини Світу • 29 січня, 02:16 • 30619 перегляди

У Танзанії запідозрили новий спалах вірусу Марбург: 8 з 9 заражених померли

У регіоні Кагера в Танзанії зафіксовано 9 випадків зараження вірусом Марбург, 8 людей померли. ВООЗ очікує результати тестування двох пацієнтів для підтвердження спалаху.

Здоров'я • 15 січня, 14:08 • 32494 перегляди

Нова хвиля конфлікту в Конго: Понад 100 000 людей втекли від бойових дій

Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.

Новини Світу • 8 січня, 04:09 • 23569 перегляди

Кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш у 2024 році, зросла на 25%

У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року

Новини Світу • 1 січня, 14:15 • 24113 перегляди

Недіагностована хвороба "X" у Конго є важкою формою малярії - МОЗ ДРК

У ДР Конго виявили причину загадкової хвороби, що забрала життя 143 людей - це важка форма малярії. Зареєстровано 592 випадки захворювання, рівень смертності сягає 6,2%.

Суспільство • 18 грудня, 14:01 • 16298 перегляди

Мирний саміт між ДР Конго та Руандою зірвано через відмову однієї зі сторін

Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".

Новини Світу • 15 грудня, 16:10 • 24935 перегляди

Ферстаппен отримав кубок чемпіона "Формули-1" на історичній церемонії в Африці

Макс Ферстаппен здобув четвертий поспіль титул чемпіона "Формули-1" на церемонії в Руанді. Нагородження вперше відбулося в Африці, де гонщик отримав кубок від президентів FIA та Руанди.

Спорт • 14 грудня, 09:45 • 19384 перегляди
Ексклюзив

У Центрі громадського здоров'я пояснили, чи є в Україні ризики епідемії вірусу Марбург

Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.

Суспільство • 4 листопада, 11:31 • 159780 перегляди

Колишній лікар з Руанди отримав 27 років за участь у масових вбивствах

Паризький суд засудив 65-річного Ежена Руамусіо до 27 років ув'язнення за співучасть у геноциді 1994 року в Руанді. Його звинуватили в організації вбивств та підбурюванні до нападів на етнічну групу тутсі.

Новини Світу • 31 жовтня, 11:14 • 16982 перегляди

росія обманом вербує молодих африканок на завод зі збирання "шахедів" у татарстані - розслідування АР

Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.

Війна • 10 жовтня, 08:42 • 11833 перегляди
Ексклюзив

Інфекціоніст Голубовська розповіла про вірус Марбург і ризики його поширення за межі Африки

У Руанді зафіксовано спалах вірусу Марбург із летальністю до 90%. Головний інфекціоніст України попереджає про складнощі захисту та ризик поширення за межі Африки.

Суспільство • 8 жовтня, 12:55 • 130156 перегляди

Тест на вірус Марбург у пасажирів поїзда в Гамбурзі виявився негативним

У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.

Здоров'я • 3 жовтня, 10:58 • 16028 перегляди

У Німеччині пару перевіряють на зараження африканським смертельним вірусом Марбург

Студента-медика та його дівчину евакуювали з вокзалу Гамбурга з симптомами вірусу Марбург. Пара нещодавно повернулася з Руанди, де зафіксовано спалах цієї смертельної хвороби.

Здоров'я • 3 жовтня, 07:37 • 15063 перегляди

На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.

Новини Світу • 2 жовтня, 18:55 • 18891 перегляди

За тиждень у країнах Африки виявили ще 1200 випадків мавпячої віспи

За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.

Новини Світу • 18 серпня, 17:37 • 26306 перегляди

У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів

Тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти ультраправим протестам проти мігрантів. Акції відбуваються у багатьох містах країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.

Суспільство • 8 серпня, 01:30 • 36386 перегляди

Sky: в англійському Саутпорті після нападу з ножем на дітей сталися заворушення

У Саутпорті сталися масові заворушення після нападу на дітей, в якому загинуло троє. Протестувальники зіткнулися з поліцією біля мечеті, підпаливши поліцейський фургон та атакувавши правоохоронців.

Суспільство • 30 липня, 22:50 • 34469 перегляди

Новий штамп мавпячої віспи “mpox” поширюється в Конго

У Демократичній Республіці Конго з'явився новий, більш трансмісивний штам мавпячої віспи "mpox", що викликає занепокоєння щодо його подальшого поширення.

Новини Світу • 7 липня, 13:27 • 20489 перегляди

Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда

Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру хоч і не була представлена на Саміті.

Політика • 19 червня, 08:20 • 30633 перегляди

Руанда зникла зі списку країн, які підтримали комюніке Глобального саміту миру

Зі швейцарського списоку країн, що підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру зникла Руанда.

Політика • 18 червня, 03:20 • 124671 перегляди