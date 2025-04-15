У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.
ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.
В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.
США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.
Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.
Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.
Через бойові дії повстанців М23 у ДР Конго близько 350 тисяч людей залишились без житла. 70% таборів у місті Гома зруйновано, а понад 550 тисяч осіб змушені тікати з небезпечних районів.
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.
Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.
Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.
Понад 1200 конголезців втекли до Руанди після захоплення міста Гома бойовиками M23. Конфлікт призвів до загибелі більше 100 осіб, включаючи 17 миротворців.
У регіоні Кагера в Танзанії зафіксовано 9 випадків зараження вірусом Марбург, 8 людей померли. ВООЗ очікує результати тестування двох пацієнтів для підтвердження спалаху.
Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.
У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року
У ДР Конго виявили причину загадкової хвороби, що забрала життя 143 людей - це важка форма малярії. Зареєстровано 592 випадки захворювання, рівень смертності сягає 6,2%.
Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".
Макс Ферстаппен здобув четвертий поспіль титул чемпіона "Формули-1" на церемонії в Руанді. Нагородження вперше відбулося в Африці, де гонщик отримав кубок від президентів FIA та Руанди.
Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.
Паризький суд засудив 65-річного Ежена Руамусіо до 27 років ув'язнення за співучасть у геноциді 1994 року в Руанді. Його звинуватили в організації вбивств та підбурюванні до нападів на етнічну групу тутсі.
Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.
У Руанді зафіксовано спалах вірусу Марбург із летальністю до 90%. Головний інфекціоніст України попереджає про складнощі захисту та ризик поширення за межі Африки.
У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.
Студента-медика та його дівчину евакуювали з вокзалу Гамбурга з симптомами вірусу Марбург. Пара нещодавно повернулася з Руанди, де зафіксовано спалах цієї смертельної хвороби.
На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.
За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.
Тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти ультраправим протестам проти мігрантів. Акції відбуваються у багатьох містах країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.
У Саутпорті сталися масові заворушення після нападу на дітей, в якому загинуло троє. Протестувальники зіткнулися з поліцією біля мечеті, підпаливши поліцейський фургон та атакувавши правоохоронців.
У Демократичній Республіці Конго з'явився новий, більш трансмісивний штам мавпячої віспи "mpox", що викликає занепокоєння щодо його подальшого поширення.
Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру хоч і не була представлена на Саміті.
Зі швейцарського списоку країн, що підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру зникла Руанда.