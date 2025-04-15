У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів

Тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти ультраправим протестам проти мігрантів. Акції відбуваються у багатьох містах країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.