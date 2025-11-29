$42.190.11
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Лідери Конго та Руанди проведуть у Вашингтоні переговори щодо припинення війни

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президенти ДР Конго та Руанди наступного тижня зустрінуться з Дональдом Трампом у Вашингтоні для укладення мирної угоди. США виступають посередником у врегулюванні конфлікту та планують залучити інвестиції в гірничодобувну сферу Конго.

Лідери Конго та Руанди проведуть у Вашингтоні переговори щодо припинення війни

Наступного тижня керівники Демократичної Республіки Конго та Руанди прибудуть до Вашингтона, де мають намір провести очні переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і укласти домовленість про припинення війни. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на три обізнані джерела та офіційний коментар представників Конго, передає УНН.

Деталі

За даними джерел Reuters в дипломатичних колах та відповідно до заяви прессекретарки президента Конго Тіни Салами, зустріч має відбутися 4 грудня. США виконують роль посередника, прагнучи досягти тривалого миру на охопленому конфліктом сході ДР Конго.

Вашингтон планує не лише сприяти політичному врегулюванню, а й залучити значні західні інвестиції в місцеву гірничодобувну сферу. Східна частина країни має великі поклади стратегічно важливих корисних копалин - танталу, золота, кобальту, міді та літію.

Представник Білого дому заявив журналістам, що команда Трампа й надалі активно працює з обома сторонами конфлікту та "з радістю прийме їх у Білому домі у відповідний момент".

Президент (Фелікс Чісекеді – ред.) завжди прагнув регіональної співпраці, але повага до суверенітету не підлягає обговоренню і є передумовою для регіональної інтеграції

- заявила речниця президента Конго.

Очікується, що переговори у Вашингтоні спиратимуться на мирну домовленість, яку в червні за сприяння США узгодили та підписали міністри закордонних справ обох країн. Також глави держав мають затвердити Рамкову угоду щодо регіонального економічного партнерства, погоджену на початку листопада.

У вересні Кіншаса та Кігалі домовилися до кінця 2025 року реалізувати визначені в літніх угодах кроки у сфері безпеки. Серед них — спільні дії щодо нейтралізації загрози від угруповання "Демократичні сили визволення Руанди" (FDLR), яке діє на території Конго, а також робота над виведенням руандійських військових із країни.

Попри це, журналісти відзначають, що відчутних змін на місці поки що немає. Паралельно з американським форматом Катар проводить власні переговори між урядом Конго та повстанським рухом M23, де сторони вже підписали попередню угоду, проте багато питань залишаються відкритими.

Під час зустрічі з діаспорою в Сербії президент Конго підтвердив намір приїхати до Вашингтона, але підкреслив, що реальна економічна інтеграція можлива лише після повного виведення руандійських сил зі східних регіонів його країни.

Нагадаємо

Наприкінці червня Руанда та ДР Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні за посередництва США, яка передбачає виведення руандійських військ зі східного Конго та запуск економічної інтеграції. США при цьому отримали переважні права на видобуток корисних копалин у Конго.

На сході ДР Конго повстанці, пов’язані з "Ісламською державою", вбили 89 мирних жителів – ООН21.11.25, 16:01 • 4390 переглядiв

Віта Зеленецька

