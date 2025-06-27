Руанда і Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні

Республіка Конго підписали у п'ятницю мирну угоду за посередництва США, що дає надію на припинення бойових дій, внаслідок яких цього року загинули тисячі людей, а сотні тисяч залишили свої домівки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На церемонії за участю держсекретаря США Марко Рубіо у Вашингтоні міністри закордонних справ двох африканських країн підписали угоду. Вони зобов'язалися виконати домовленість 2024 року, що передбачає виведення руандійських військ зі східної частини Конго протягом 90 днів.

Також, згідно з угодою, дві країни домовилися протягом 90 днів запустити рамкову програму регіональної економічної інтеграції.

Вони воювали багато років, і з мачете - це одна з найгірших, одна з найжахливіших воєн, які коли-небудь бачив будь-хто - написав президент США Дональд Трамп.

При цьому, за словами американського лідера, в рамках цієї угоди США отримують більшу частину прав на видобуток корисних копалин у Конго.

Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгірехе назвав угоду поворотним моментом. Водночас міністр закордонних справ Конго Тереза Кайківамба Вагнер заявила, що за угодою має послідувати припинення бойових дій.

Доповнення

Своєю чергою МЗС України привітав підписання мирної угоди між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда.

Це важливе для Африки та міжнародної безпеки досягнення стало можливим завдяки рішучій ролі США та особисто Президента Дональда Трампа, а також низки держав та міжнародних організацій, - йдеться у повідомленні.

У Мзс відзначили конструктивні зусилля президентів Анголи та Кенії, Африканського Союзу, Східноафриканського співтовариства, Співтовариства розвитку Півдня Африки та ООН.

Значний внесок у просування мирного врегулювання зробила Держава Катар, яка зокрема забезпечила взаємодоповнюваність та узгодженість посередницьких ініціатив. В Україні високо оцінюють ефективне посередництво Сполучених Штатів. Вітаємо держсекретаря США Марко Рубіо та американську дипломатію із цим досягненням. Активне залучення американської сторони до переговорного процесу відіграло вирішальну роль в узгодженні та підписанні мирної угоди - додали у МЗС.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп повідомив про успішне посередництво в укладенні мирного договору між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда, які перебували у стані війни протягом десятиліть. Представники країн прибудуть до Вашингтона для остаточного підписання угоди.