Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

В пятницу Республика Конго подписала мирное соглашение при посредничестве США, что дает надежду на прекращение боевых действий, в результате которых в этом году погибли тысячи людей, а сотни тысяч покинули свои дома. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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На церемонии с участием госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне министры иностранных дел двух африканских стран подписали соглашение. Они обязались выполнить договоренность 2024 года, предусматривающую вывод руандийских войск из восточной части Конго в течение 90 дней.

Также, согласно соглашению, две страны договорились в течение 90 дней запустить рамочную программу региональной экономической интеграции.

Они воевали много лет, и с мачете — это одна из худших, одна из самых ужасных войн, которые когда-либо видел кто угодно — написал президент США Дональд Трамп.

При этом, по словам американского лидера, в рамках этого соглашения США получают большую часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение поворотным моментом. В то же время министр иностранных дел Конго Тереза Кайкивамба Вагнер заявила, что за соглашением должно последовать прекращение боевых действий.

Дополнение

В свою очередь МИД Украины приветствовал подписание мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда.

Это важное для Африки и международной безопасности достижение стало возможным благодаря решительной роли США и лично Президента Дональда Трампа, а также ряда государств и международных организаций, — говорится в сообщении.

В МИД отметили конструктивные усилия президентов Анголы и Кении, Африканского Союза, Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития Юга Африки и ООН.

Значительный вклад в продвижение мирного урегулирования внесло Государство Катар, которое в частности обеспечило взаимодополняемость и согласованность посреднических инициатив. В Украине высоко оценивают эффективное посредничество Соединенных Штатов. Приветствуем госсекретаря США Марко Рубио и американскую дипломатию с этим достижением. Активное вовлечение американской стороны в переговорный процесс сыграло решающую роль в согласовании и подписании мирного соглашения — добавили в МИД.

Напомним

Ранее Дональд Трамп сообщил об успешном посредничестве в заключении мирного договора между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, которые находились в состоянии войны в течение десятилетий. Представители стран прибудут в Вашингтон для окончательного подписания соглашения.