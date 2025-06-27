Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Эксклюзив
16:06 • 19746 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 54433 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 84006 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 52521 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 159862 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 51727 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 65767 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 55624 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 51795 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218401 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
94%
746мм
Популярные новости
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 111537 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 29480 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 22929 просмотра
"Орешник" и "шахед" с ИИ и камерой: в Киеве показали сбитые беспилотники рф16:11 • 7318 просмотра
Мужчина на Львовщине напал с ножом на четырех женщин: две погибли, еще две получили ранения17:38 • 10539 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 84006 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 111553 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 159862 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 118287 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 22943 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 29496 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 111553 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 64467 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 107240 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве США, которое предусматривает вывод руандийских войск из восточного Конго и запуск экономической интеграции. США при этом получили преимущественные права на добычу полезных ископаемых в Конго.

Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

В пятницу Республика Конго подписала мирное соглашение при посредничестве США, что дает надежду на прекращение боевых действий, в результате которых в этом году погибли тысячи людей, а сотни тысяч покинули свои дома. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

На церемонии с участием госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне министры иностранных дел двух африканских стран подписали соглашение. Они обязались выполнить договоренность 2024 года, предусматривающую вывод руандийских войск из восточной части Конго в течение 90 дней.

Также, согласно соглашению, две страны договорились в течение 90 дней запустить рамочную программу региональной экономической интеграции.

Они воевали много лет, и с мачете — это одна из худших, одна из самых ужасных войн, которые когда-либо видел кто угодно

— написал президент США Дональд Трамп.

При этом, по словам американского лидера, в рамках этого соглашения США получают большую часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение поворотным моментом. В то же время министр иностранных дел Конго Тереза Кайкивамба Вагнер заявила, что за соглашением должно последовать прекращение боевых действий.

Дополнение

В свою очередь МИД Украины приветствовал подписание мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда. 

Это важное для Африки и международной безопасности достижение стало возможным благодаря решительной роли США и лично Президента Дональда Трампа, а также ряда государств и международных организаций, — говорится в сообщении.

В МИД отметили конструктивные усилия президентов Анголы и Кении, Африканского Союза, Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития Юга Африки и ООН.

Значительный вклад в продвижение мирного урегулирования внесло Государство Катар, которое в частности обеспечило взаимодополняемость и согласованность посреднических инициатив. В Украине высоко оценивают эффективное посредничество Соединенных Штатов. Приветствуем госсекретаря США Марко Рубио и американскую дипломатию с этим достижением. Активное вовлечение американской стороны в переговорный процесс сыграло решающую роль в согласовании и подписании мирного соглашения

— добавили в МИД.

Напомним

Ранее Дональд Трамп сообщил об успешном посредничестве в заключении мирного договора между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, которые находились в состоянии войны в течение десятилетий. Представители стран прибудут в Вашингтон для окончательного подписания соглашения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Ангола
Кения
Дональд Трамп
Руанда
Катар
Соединённые Штаты
Демократическая Республика Конго
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9