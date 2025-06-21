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Трамп уклав договір між Конго та Руандою у їхній війні

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Дональд Трамп повідомив про успішне посередництво в укладенні мирного договору між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда, які перебували у стані війни протягом десятиліть. Представники країн прибудуть до Вашингтона для остаточного підписання угоди.

Трамп уклав договір між Конго та Руандою у їхній війні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про посередництво в укладенні договору між Конго та Руандою у їхній війні, яка тривала понад 30 років. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Глави Білого дому у соціальній мережі Truth Social.

Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем Марко Рубіо мені вдалося укласти чудовий договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда у їхній війні, яка була відома жорстоким кровопролиттям та смертями, навіть більшими, ніж більшість інших війн, і тривала десятиліттями

- йдеться у дописі Трампа.

Американський лідер також повідомив, що представники Руанди та Конго будуть у Вашингтоні в понеділок, щоб підписати документи.

"Це Великий день для Африки і, відверто кажучи, Великий день для всього світу!", - заявив Глава Білого дому, додавши, що "не отримає Нобелівської премії" за припинення низки війн в різних крапках світу, зокрема між Україною та рф чи Ірану з Ізраїлем, але зазначив, що для нього "це все, що важливо".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та росією, називаючи себе "миротворцем". Він також встановив двотижневий дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди.

Конго завило про "ранні стадії" переговорів з США про доступ до копалин в обмін на допомогу22.03.25, 14:10 • 56089 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Сполучені Штати Америки
Україна
Демократична Республіка Конго
Іран
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