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Трамп заключил договор между Конго и Руандой в их войне

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Дональд Трамп сообщил об успешном посредничестве в заключении мирного договора между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, которые находились в состоянии войны на протяжении десятилетий. Представители стран прибудут в Вашингтон для окончательного подписания соглашения.

Трамп заключил договор между Конго и Руандой в их войне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о посредничестве в заключении договора между Конго и Руандой в их войне, которая длилась более 30 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить замечательный договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, даже большими, чем большинство других войн, и длилась десятилетиями

- говорится в сообщении Трампа.

Американский лидер также сообщил, что представители Руанды и Конго будут в Вашингтоне в понедельник, чтобы подписать документы.

"Это Великий день для Африки и, откровенно говоря, Великий день для всего мира!", - заявил Глава Белого дома, добавив, что "не получит Нобелевской премии" за прекращение ряда войн в разных точках мира, в частности между Украиной и РФ или Ираном с Израилем, но отметил, что для него "это все, что важно".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о "незначительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией, называя себя "миротворцем". Он также установил двухнедельный дедлайн для Ирана относительно ядерной сделки.

Конго заявило о "ранних стадиях" переговоров с США о доступе к ископаемым в обмен на помощь22.03.25, 14:10 • 56086 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Соединённые Штаты
Украина
Демократическая Республика Конго
Иран
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