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Дональд Трамп: росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та росією, називаючи себе "миротворцем". Він також встановив двотижневий дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди.

Дональд Трамп: росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав себе "миротворцем", додавши, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та росією. Про це Глава Білого дому сказав журналістами після прибуття до Нью-Джерсі, передає УНН з посиланням на Fox News.

На переговорах між росією та Україною спостерігається незначний прогрес... Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем

- заявив Дональд Трамп.

Він також сказав, що встановлює для Ірану дедлайн у "два тижні" щодо ядерної угоди. 

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум

- зазначив американський лідер.

Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише зі США". 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп протягом двох тижнів ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану. Рішення залежить від шансів на успіх переговорів з Тегераном. Іранське керівництво попередило США про серйозні наслідки військового втручання.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ20.06.25, 20:24 • 4322 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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