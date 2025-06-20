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Дональд Трамп: Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о "незначительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией, называя себя "миротворцем". Он также установил двухнедельный дедлайн для Ирана относительно ядерной сделки.

Дональд Трамп: Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал себя "миротворцем", добавив, что есть "незначительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией. Об этом Глава Белого дома сказал журналистами по прибытии в Нью-Джерси, передает УНН со ссылкой на Fox News.

На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс... Я всегда миротворец. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем

- заявил Дональд Трамп.

Он также сказал, что устанавливает для Ирана дедлайн в "две недели" относительно ядерной сделки. 

"Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели - это максимум

- отметил американский лидер.

Также президент США заявил, что "Европа не помогла" решить конфликт Ирана и Израиля. По его словам, "Иран хочет разговаривать только с США". 

Напомним

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение о возможных ударах по Ирану. Решение зависит от шансов на успех переговоров с Тегераном. Иранское руководство предупредило США о серьезных последствиях военного вмешательства.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ20.06.25, 20:24 • 4056 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Нью-Джерси
Израиль
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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