Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ

$41.690.06
47.860.04
ukenru
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
16:46 • 10608 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
13:11 • 31776 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 101953 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 60339 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 83529 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 82160 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 68424 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 45247 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38311 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 46476 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+16°
4.1м/с
62%
750мм
Популярные новости
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 115914 просмотра
Трамп полагается на узкий круг советников при обдумывании вопроса ударов по Ирану - СМИ20 июня, 10:08 • 84939 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 107038 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 31139 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 55905 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 101916 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 56699 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 107871 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 116721 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 83523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду16:30 • 13153 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома13:58 • 22791 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 28315 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 31592 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 73693 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Согласно новым опросам, рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снижается. Средний показатель RealClearPolitics показывает, что по состоянию на 17 июня 46,5% одобряют его деятельность, тогда как 51% выражают неодобрение.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ

В Соединенных Штатах рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа снижается согласно новым опросам. Средний показатель опросов RealClearPolitics показывает, что по состоянию на 17 июня рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 46,5%, тогда как 51% выражают неодобрение, что является снижением по сравнению с 3 июня, когда разрыв был меньше: 47,5% одобрения и 49,7% неодобрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

RealClearPolitics включает несколько социологических компаний, которые, как правило, показывают более благоприятные результаты для Трампа, такие как Rasmussen Reports. Падение свидетельствует о росте недовольства, даже в среде опросов, которая исторически была более благосклонна к республиканцам.

Несколько опросов показали тенденцию к снижению рейтинга одобрения деятельности Трампа в последние дни. Это включает данные Newsweek, которые показывают чистый рейтинг одобрения Трампа на уровне -4 пункта, где 47% одобряют, а 51% не одобряют. Это ниже, чем в начале этого месяца, когда чистый рейтинг одобрения Трампа оставался на уровне -2 более недели.

Ежедневный рейтинг опросов Расмуссена также снизил рейтинги Трампа с прошлой недели, когда его чистое одобрение достигло пика в +8 пунктов. Сейчас он составляет +5 пунктов, где 52% одобряют, а 47% не одобряют.

Тем временем, последний опрос YouGov/Economist, проведенный с 13 по 16 июня среди 1512 взрослых, показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 41%, что на 2 пункта меньше, чем на прошлой неделе, а 54% не одобряют, что на 2 пункта больше.

Трамп одобрил план атаки США на Иран, но не отдал окончательного приказа - WSJ19.06.25, 01:03 • 26668 просмотров

Согласно последнему опросу Morning Consult, проведенному с 13 по 15 июня среди 2207 зарегистрированных избирателей, рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 46 процентов, что ниже 47% на прошлой неделе, а 52% выразили неодобрение, что больше 51 процента.

А в последнем опросе J.L. Partners, проведенном 16-17 июня, рейтинг одобрения деятельности Трампа остался стабильным на уровне 46%. Но неодобрение возросло на 11 пунктов до 51% с момента последнего опроса в феврале. Одобрение также осталось стабильным в последнем опросе Reuters/Ipsos (11-16 июня) на уровне 42% но его неодобрение возросло на 2 пункта до 54%.

Опрос HarrisX/Harvard, проведенный 11-12 июня, зафиксировал более заметный сдвиг, поскольку рейтинг одобрения снизился до 46%, что ниже 47% в мае, тогда как рейтинг неодобрения возрос до 50% с 48%.

Тем не менее, несколько опросов зафиксировали незначительный рост Трампа, хотя и в основном в пределах погрешности.

В последнем опросе Echelon Insights (17-18 июня) и опросе Fox News (13-16 июня) рейтинг одобрения Трампа вырос на 2 пункта, а неодобрение снизилось на 1 пункт по сравнению с прошлым месяцем.

Опрос Insider Advantage, проведенный 15-16 июня среди 1000 вероятных избирателей, показал, что его рейтинг одобрения составляет 54%, а 44% – неодобрения, что дает ему чистый рейтинг одобрения +10 пунктов. Это практически не изменилось с мая.

Последний опрос Clarity Campaign Labs, который показал рейтинг одобрения Трампа на уровне 47 процентов, тогда как 50 процентов его не одобрили, также практически не изменился.

Дополнение

Трамп больше полагается на узкий круг советников при принятии решений относительно военных действий в Иране. Он также консультируется со многими вне Белого дома.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Гарвардский университет
The Economist
Фокс Ньюс
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9