Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ

В Соединенных Штатах рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа снижается согласно новым опросам. Средний показатель опросов RealClearPolitics показывает, что по состоянию на 17 июня рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 46,5%, тогда как 51% выражают неодобрение, что является снижением по сравнению с 3 июня, когда разрыв был меньше: 47,5% одобрения и 49,7% неодобрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

RealClearPolitics включает несколько социологических компаний, которые, как правило, показывают более благоприятные результаты для Трампа, такие как Rasmussen Reports. Падение свидетельствует о росте недовольства, даже в среде опросов, которая исторически была более благосклонна к республиканцам.

Несколько опросов показали тенденцию к снижению рейтинга одобрения деятельности Трампа в последние дни. Это включает данные Newsweek, которые показывают чистый рейтинг одобрения Трампа на уровне -4 пункта, где 47% одобряют, а 51% не одобряют. Это ниже, чем в начале этого месяца, когда чистый рейтинг одобрения Трампа оставался на уровне -2 более недели.

Ежедневный рейтинг опросов Расмуссена также снизил рейтинги Трампа с прошлой недели, когда его чистое одобрение достигло пика в +8 пунктов. Сейчас он составляет +5 пунктов, где 52% одобряют, а 47% не одобряют.

Тем временем, последний опрос YouGov/Economist, проведенный с 13 по 16 июня среди 1512 взрослых, показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 41%, что на 2 пункта меньше, чем на прошлой неделе, а 54% не одобряют, что на 2 пункта больше.

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Согласно последнему опросу Morning Consult, проведенному с 13 по 15 июня среди 2207 зарегистрированных избирателей, рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 46 процентов, что ниже 47% на прошлой неделе, а 52% выразили неодобрение, что больше 51 процента.

А в последнем опросе J.L. Partners, проведенном 16-17 июня, рейтинг одобрения деятельности Трампа остался стабильным на уровне 46%. Но неодобрение возросло на 11 пунктов до 51% с момента последнего опроса в феврале. Одобрение также осталось стабильным в последнем опросе Reuters/Ipsos (11-16 июня) на уровне 42% но его неодобрение возросло на 2 пункта до 54%.

Опрос HarrisX/Harvard, проведенный 11-12 июня, зафиксировал более заметный сдвиг, поскольку рейтинг одобрения снизился до 46%, что ниже 47% в мае, тогда как рейтинг неодобрения возрос до 50% с 48%.

Тем не менее, несколько опросов зафиксировали незначительный рост Трампа, хотя и в основном в пределах погрешности.

В последнем опросе Echelon Insights (17-18 июня) и опросе Fox News (13-16 июня) рейтинг одобрения Трампа вырос на 2 пункта, а неодобрение снизилось на 1 пункт по сравнению с прошлым месяцем.

Опрос Insider Advantage, проведенный 15-16 июня среди 1000 вероятных избирателей, показал, что его рейтинг одобрения составляет 54%, а 44% – неодобрения, что дает ему чистый рейтинг одобрения +10 пунктов. Это практически не изменилось с мая.

Последний опрос Clarity Campaign Labs, который показал рейтинг одобрения Трампа на уровне 47 процентов, тогда как 50 процентов его не одобрили, также практически не изменился.

Дополнение

Трамп больше полагается на узкий круг советников при принятии решений относительно военных действий в Иране. Он также консультируется со многими вне Белого дома.