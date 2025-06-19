Трамп одобрил план атаки США на Иран, но не отдал окончательного приказа - WSJ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп одобрил планы атаки на Иран, но откладывает ее реализацию, наблюдая за реакцией Тегерана по ядерной программе. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо.
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока что воздерживается от его реализации. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передаёт УНН.
Детали
По словам источников издания, во вторник, 17 июня, Дональд Трамп сообщил старшим помощникам, что одобряет планы атаки на Иран, но воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Хорошо защищённый иранский завод по обогащению урана в Фордо является возможной целью США
Отмечается, что объект скрыт под горой и военные эксперты считают, что он находится вне зоны досягаемости любых бомб, кроме самых мощных.
Также издание добавляет, что в последние дни американские военные наращивали силы на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошёл в восточную часть Средиземного моря, а вторая авианосная ударная группа США направляется в Аравийское море.
Хоть Пентагон и заявил, что наращивание военной мощи имеет исключительно оборонительный характер, оно позволяет лучше позиционировать США, если Вашингтон решит присоединиться к израильским атакам на Иран.
"Это также может быть тактикой давления на Иран, чтобы заставить его капитулировать или пойти на уступки", - предполагает WSJ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп активно рассматривает возможность нанесения со стороны Штатов ударов по ядерным объектам Ирана, в частности – по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо.
Президент США Дональд Трамп усилил риторику в отношении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его режима. Он заявил, что США точно знают о месте его пребывания, а также имеют "полный контроль над небом Ирана".
Высокопоставленные чиновники Израиля предполагают, что США могут присоединиться к ударам по Ирану. Трамп созвал Совет нацбезопасности для обсуждения сценариев развития событий.
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