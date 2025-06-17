Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, зокрема у Фордо - Axios

Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на трьох високопоставлених американських чиновників, передає УНН.

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За інформацією джерел, тема можливої військової операції буде ключовою на закритому засіданні в Ситуаційній кімнаті Білого дому у вівторок. Саме заради цієї наради Трамп, як зазначається, достроково завершив свою участь у саміті G7 в Канаді.

Двоє ізраїльських посадовців підтвердили Axios, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переконаний: Трамп серйозно налаштований і може віддати наказ про початок бойових дій уже найближчим часом.

Напередодні Трамп заявляв про готовність сприяти дипломатичному врегулюванню між Іраном та Ізраїлем і закликав до нових переговорів з Тегераном щодо ядерної програми. Однак у вівторок його риторика різко змінилася — він звернувся до Ірану з жорсткими погрозами, вимагаючи від іранського керівництва "беззастережної капітуляції".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс того ж дня також зазначив, що Вашингтон не виключає подальших дій, аби не допустити створення Іраном ядерної зброї.

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Раніше Трамп натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише після бойових дій. Він вірить, що угоди буде досягнуто.