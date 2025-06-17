Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, зокрема у Фордо - Axios
Київ • УНН
За даними Axios, Трамп активно розглядає можливість завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану. Нетаньяху переконаний, що Трамп може віддати наказ про початок бойових дій найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на трьох високопоставлених американських чиновників, передає УНН.
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За інформацією джерел, тема можливої військової операції буде ключовою на закритому засіданні в Ситуаційній кімнаті Білого дому у вівторок. Саме заради цієї наради Трамп, як зазначається, достроково завершив свою участь у саміті G7 в Канаді.
Двоє ізраїльських посадовців підтвердили Axios, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переконаний: Трамп серйозно налаштований і може віддати наказ про початок бойових дій уже найближчим часом.
Напередодні Трамп заявляв про готовність сприяти дипломатичному врегулюванню між Іраном та Ізраїлем і закликав до нових переговорів з Тегераном щодо ядерної програми. Однак у вівторок його риторика різко змінилася — він звернувся до Ірану з жорсткими погрозами, вимагаючи від іранського керівництва "беззастережної капітуляції".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс того ж дня також зазначив, що Вашингтон не виключає подальших дій, аби не допустити створення Іраном ядерної зброї.
США знають, де ховається іранський лідер Хаменеї: Трамп закликав Іран до капітуляції17.06.25, 20:00 • 1828 переглядiв
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Раніше Трамп натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише після бойових дій. Він вірить, що угоди буде досягнуто.