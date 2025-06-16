Трамп: Ізраїлю та Ірану, можливо, доведеться "поборотися" перед угодою

Готові укласти мирну угоду, але після боротьби - президент США Дональд Трамп натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише через певний час, а поки триватимуть дії бойового характеру. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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Іноді їм доводиться боротися, але подивимося, що з цього вийде - сказав Трамп журналістам у Білому домі

Перед тим як вирушити на саміт лідерів Групи семи в Канаді, очільник Білого дому пояснив свою думку щодо поточної війни між Ізраїлем та Іраном. Президент-республіканець вірить, що угода може бути досягнута.

"Я думаю, що є хороші шанси на те, що буде досягнута угода", - додав президент.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро людей. Ракети влучили у житлові квартали міста Петах-Тіква, зруйнувавши будівлю навчального закладу.

У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.

15 червня у Канаді стартує саміт G7, де лідери обговорять війну в Україні, ізраїльсько-іранський конфлікт та ядерну програму Ірану. Зеленський планує зустрітися з Трампом.