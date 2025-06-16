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Саміт лідерів G7 розпочинається у Канаді: стали відомі основні теми зустрічі

Київ • УНН

 • 256 перегляди

15 червня у Канаді стартує саміт G7, де лідери обговорять війну в Україні, ізраїльсько-іранський конфлікт та ядерну програму Ірану. Зеленський планує зустрітися з Трампом.

Саміт лідерів G7 розпочинається у Канаді: стали відомі основні теми зустрічі

У неділю, 15 червня, у канадському курорті Кананаскіс у провінції Альберта розпочинається 51-й саміт лідерів країн Великої сімки (G7). Очікується, що значну увагу лідери "сімки" приділять війні Росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що цей Саміт стане першим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), прем'єрів Великобританії Кіра Стармера, Канади Марка Карні та Японії Сіґери Ісіби. Також вперше після переобрання президентом США такий захід відвідає Дональд Трамп.

Також очікується, що значну увагу лідери "сімки" приділять війні Росії проти України. Зокрема, на захід запросили президента України Володимира Зеленського, який хоче зустрітися у Канаді з Дональдом Трампом

- йдеться у дописі.

Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, центральною темою саміту G7 в Канаді стане загострення між Ізраїлем та Іраном.

Це питання буде головним на порядку денному саміту G7

- сказав він перед відльотом до Канади.

Як пише DW, хоча ситуація на Близькому Сході також мала бути серед тем зустрічі, швидка ескалація та обмін повітряними ударами між Ізраїлем і Іраном зроблять конфлікт між Ізраїлем і Іраном та питання іранської ядерної програми одним із центральних на саміті. 

Водночас, головуюча на саміті Канада серед основних тем зустрічі заявила зміцнення миру та безпеки, побудову критично важливих ланцюгів, постачання корисних копалин та використання штучного інтелекту тощо. 

Іншою важливою темою мають стати тарифи США, які, зокрема, хоче обговорити з Трампом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка буде присутня на саміті. 

Щоб запобігти суттєвим розбіжностям, Канада відмовилася від ідеї ухвалення традиційного всеохоплюючого спільного комюніке за підсумком саміту, повідомила напередодні низка ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

- повідомляє DW.

Натомість буде опубліковано підсумки головування, а також окремі заяви щодо питань, що викликають незначні суперечки, таких як покращення ланцюгів постачання.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив про підготовку до самітів G7 у Канаді та НАТО в Нідерландах. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Володимир Зеленський подав запит на зустріч із Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою під час саміту G7. Лідери віддалилися після суперечливих заяв Лули, але контакти поновилися.

Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна13.06.25, 17:04 • 69364 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Марк Карні
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НАТО
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Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
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Велика Британія
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Володимир Зеленський
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