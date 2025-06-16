Саммит лидеров G7 начинается в Канаде: стали известны основные темы встречи

В воскресенье, 15 июня, на канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начинается 51-й саммит лидеров стран Большой семерки (G7). Ожидается, что значительное внимание лидеры "семерки" уделят войне России против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что этот Саммит станет первым для канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz), премьеров Великобритании Кира Стармера, Канады Марка Карни и Японии Сигэры Исибы. Также впервые после переизбрания президентом США такое мероприятие посетит Дональд Трамп.

Также ожидается, что значительное внимание лидеры "семерки" уделят войне России против Украины. В частности, на запад пригласили президента Украины Владимира Зеленского, который хочет встретиться в Канаде с Дональдом Трампом - говорится в заметке.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, центральной темой саммита G7 в Канаде станет обострение между Израилем и Ираном.

Этот вопрос будет главным в повестке дня саммита G7 - сказал он перед отлетом в Канаду.

Как пишет DW, хотя ситуация на Ближнем Востоке также должна была быть среди тем встречи, быстрая эскалация и обмен воздушными ударами между Израилем и Ираном сделают конфликт между Израилем и Ираном и вопрос иранской ядерной программы одним из центральных на саммите.

В то же время, председательствующая на саммите Канада среди основных тем встречи заявила укрепление мира и безопасности, построение критически важных цепей, поставки полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта и тому подобное.

Другой важной темой должны стать тарифы США, которые, в частности, хочет обсудить с Трампом президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая будет присутствовать на саммите.

Чтобы предотвратить существенные разногласия, Канада отказалась от идеи принятия традиционного всеобъемлющего совместного коммюнике по итогам саммита, сообщила накануне ряд СМИ со ссылкой на дипломатические источники. - сообщает DW.

Вместо этого будут опубликованы итоги председательства, а также отдельные заявления по вопросам, вызывающим незначительные споры, таким как улучшение цепей поставок.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

Владимир Зеленский подал запрос на встречу с Луизом Инасио Лулой да Силвой во время саммита G7. Лидеры отдалились после спорных заявлений Лулы, но контакты возобновились.

Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина