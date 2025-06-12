Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Лулою на саміті G7 - ЗМІ

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
11 червня, 16:32 • 25713 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 79268 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 81293 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 85010 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 92583 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 91744 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 171455 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 69690 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 92397 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 64044 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
5м/с
76%
748мм
Популярнi новини

На Київщині помітили смерч: відео з соцмереж

11 червня, 22:57 • 16537 перегляди

Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

01:42 • 10912 перегляди

Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти

02:02 • 13385 перегляди

Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

03:48 • 12983 перегляди

"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW

04:46 • 9816 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

11 червня, 16:11 • 75710 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 143596 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 171453 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 148377 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 358625 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

11 червня, 15:50 • 42769 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 71485 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 78952 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 103198 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 82681 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Лулою на саміті G7 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Володимир Зеленський подав запит на зустріч із Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою під час саміту G7. Лідери віддалилися після суперечливих заяв Лули, але контакти поновилися.

Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Лулою на саміті G7 - ЗМІ
x.com/LulaOficial

Президент України Володимир Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою під час саміту G7, поінформували джерела у резиденції президента Бразилії, повідомляє G1, пише УНН.

Деталі

"Globonews дізнався від членів Палацу Планалту, що Президент України Володимир Зеленський зробив запит на зустріч із Лулою під час саміту G7", - ідеться у публікації.

Хоча вони вже зустрічалися особисто в Нью-Йорку і говорили по телефону, два лідери віддалилися один від одного з того часу, як Лула зробив суперечливі заяви, пише видання.

Проте минулого місяця Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що голова МЗС країни Мауро Вієйра говорив телефоном з українським колегою Андрієм Сибігою про війну рф проти України. Того разу, як вказано, він повторив позицію Бразилії про те, що мають бути прямі переговори між главою кремля володимиром путіним та Президентом Володимиром Зеленським.

Білий дім планує двосторонні зустрічі Трампа на саміті G7, де очікується Зеленський12.06.25, 08:16 • 1862 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9