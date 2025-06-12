Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Лулою на саміті G7 - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зробив запит на зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою під час саміту G7, поінформували джерела у резиденції президента Бразилії, повідомляє G1, пише УНН.

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"Globonews дізнався від членів Палацу Планалту, що Президент України Володимир Зеленський зробив запит на зустріч із Лулою під час саміту G7", - ідеться у публікації.

Хоча вони вже зустрічалися особисто в Нью-Йорку і говорили по телефону, два лідери віддалилися один від одного з того часу, як Лула зробив суперечливі заяви, пише видання.

Проте минулого місяця Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що голова МЗС країни Мауро Вієйра говорив телефоном з українським колегою Андрієм Сибігою про війну рф проти України. Того разу, як вказано, він повторив позицію Бразилії про те, що мають бути прямі переговори між главою кремля володимиром путіним та Президентом Володимиром Зеленським.

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