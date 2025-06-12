Білий дім планує двосторонні зустрічі Трампа на саміті G7, де очікується Зеленський

У Білому домі повідомили, що працюють над організацією двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами на полях саміт G7 у Канаді, де очікується присутність Президента України Володимира Зеленського. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 11 червня, пише УНН.

Я можу підтвердити, що буде доволі багато двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами, Білий дім все ще наполегливо працює над завершенням цього розкладу, і ми надамо його вам, щойно ми його отримаємо