Білий дім планує двосторонні зустрічі Трампа на саміті G7, де очікується Зеленський
Київ • УНН
У Білому домі повідомили про підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з іноземними лідерами на саміті G7 в Канаді. Очікується присутність Зеленського.
У Білому домі повідомили, що працюють над організацією двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами на полях саміт G7 у Канаді, де очікується присутність Президента України Володимира Зеленського. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 11 червня, пише УНН.
Я можу підтвердити, що буде доволі багато двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами, Білий дім все ще наполегливо працює над завершенням цього розкладу, і ми надамо його вам, щойно ми його отримаємо
Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО08.06.25, 21:23 • 4736 переглядiв