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Білий дім планує двосторонні зустрічі Трампа на саміті G7, де очікується Зеленський

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

У Білому домі повідомили про підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з іноземними лідерами на саміті G7 в Канаді. Очікується присутність Зеленського.

Білий дім планує двосторонні зустрічі Трампа на саміті G7, де очікується Зеленський

У Білому домі повідомили, що працюють над організацією двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами на полях саміт G7 у Канаді, де очікується присутність Президента України Володимира Зеленського. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 11 червня, пише УНН.

Я можу підтвердити, що буде доволі багато двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами, Білий дім все ще наполегливо працює над завершенням цього розкладу, і ми надамо його вам, щойно ми його отримаємо

- відповіла речниця Білого дому на запитання, чи будуть двосторонні зустрічі на саміті, де, окрім лідерів G7, очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО08.06.25, 21:23 • 4736 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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