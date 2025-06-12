Белый дом планирует двусторонние встречи Трампа на саммите G7, где ожидается Зеленский

В Белом доме сообщили, что работают над организацией двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами на полях саммита G7 в Канаде, где ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 11 июня, пишет УНН.

Я могу подтвердить, что будет довольно много двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами, Белый дом все еще усердно работает над завершением этого графика, и мы предоставим его вам, как только мы его получим