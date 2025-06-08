Зеленский анонсировал новые встречи для усиления поддержки Украины на саммитах G7 и НАТО
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам политических событий и договоренностей недели заявил, что Украина готовится к саммиту G7 в Канаде и саммите НАТО в Нидерландах. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня – а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, – чтобы они не были пустыми
Детали
По его словам, многое зависит от европейской решимости, а также от отношений Украины с Соединенными Штатами.
Я благодарен всем, кто помогает держать отношения с Америкой в плоскости реальности. Надо увеличивать давление на Москву. Надо усиливать санкции. Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. россия прекрасно понимает только один язык – язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы
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