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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Зеленский анонсировал новые встречи для усиления поддержки Украины на саммитах G7 и НАТО

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

Зеленский анонсировал новые встречи для усиления поддержки Украины на саммитах G7 и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам политических событий и договоренностей недели заявил, что Украина готовится к саммиту G7 в Канаде и саммите НАТО в Нидерландах. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.  

Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня – а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, – чтобы они не были пустыми

- сказал Президент.

Детали

По его словам, многое зависит от европейской решимости, а также от отношений Украины с Соединенными Штатами.

Я благодарен всем, кто помогает держать отношения с Америкой в плоскости реальности. Надо увеличивать давление на Москву. Надо усиливать санкции. Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. россия прекрасно понимает только один язык – язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы

- резюмировал Глава государства.

Зеленский объяснил, при каких условиях рф действительно может победить08.06.25, 20:13 • 1534 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
G7
НАТО
Канада
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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